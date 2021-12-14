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Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 1 976 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 1 976 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 822 человека. На ИВЛ находятся 549 человек.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Можно ли прививаться от COVID-19 разными вакцинами

В городе выздоровели еще 3 436 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 819 020. В столице скончались 89 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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