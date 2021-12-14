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14.12.2021 10:14
Рубрика: Общество

Определены победители нового розыгрыша призов среди вакцинированных

Текст: Елена Манукиян
По итогам четвертого и заключительного в этом году розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса россиян отобраны новые 510 выигрышных сертификатов. Их обладатели получат по 100 тысяч рублей.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Как уточнили организаторы, сумма не облагается налогом. О своем выигрыше россияне узнают в личном кабинете на портале госуслуг, сообщение об этом также придет на электронную почту. Кроме того, все номера выигрышных сертификатов будут опубликованы на сайте Бонусзаздоровье.рф.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Победители определялись в присутствии тиражной комиссии, которую возглавила главный терапевт России Оксана Драпкина. Она пояснила, что уникальные реестровые номера выбраны случайным образом из более 67 млн, то есть - в розыгрыше участвовали все сертификаты о вакцинации за исключением тех, которые выиграли в прошлых тиражах. Все обладатели участвовавших в розыгрыше сертификатов - это граждане старше 18 лет, прошедшие вакцинацию от коронавируса одной из российских вакцин. Никаких дополнительных действий для участия не требовалось.

По словам генерального директора компании Гознак (оператор розыгрыша) Аркадия Трачука, подтасовать результаты технически невозможно, поскольку номера сертификатов определяются в режиме реального времени, для этого применяется специально разработанное специалистами Гознака программное обеспечение со средствами криптографической защиты и прошедшее аттестацию по наивысшему уровню требований информационной безопасности. Такое же используются, например, в системе выпуска паспортно-визовых документов нового поколения, при персонализации заграничных паспортов. "Как оператор, мы гарантируем людям надежность и честность проводимого отбора", заключил Трачук.

В предыдущих трех тиражах розыгрыша, которые прошли в сентябре, октябре и ноябре этого года, приняли участие более 54 млн россиян. По итогам были определены 1490 победителей.

Общество Здоровье Экономика Финансы Правительство Минздрав Правительство Минфин АО "Гознак" Вакцинация от коронавируса

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