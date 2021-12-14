Пересадка волос в Стамбуле: цены, клиники, условия

Судя по тому, насколько стала популярной пересадка волос, мужчины и женщины явно решили дать бой этому неприятному недугу. Если раньше при выпадении волос, мужчины сбривали волосы и носили прическу "крепкого орешка", то сейчас мало кто готов так быстро распрощаться со своими волосами. Сегодня главный тренд - молодость и идеальный внешний вид.

Как Стамбул стал мировым центром пересадки волос?

Эстетическая медицина в Турции стала развиваться более 20 лет назад. В то время, когда на просторах постсоветского пространства еще никто не слышал о пересадке волос, в Турции уже активно предоставляли эту услугу.

Еще 10 лет назад пересадка волос была сложной, дорогостоящей процедурой. Но благодаря высокой конкуренции процедура стала доступной каждому. Про цены мы поговорим немного позже. Они приятно удивят каждого.

По причине высокого качества и низких цен, в Стамбул стали приезжать пациенты со всего Мира. Только в 2020 году для проведения операции по пересадке волос в Стамбул прилетели более 200 000 человек. И более двух миллионов человек воспользовались услугами эстетической медицины и пластической хирургии.

Такое большое количество пациентов дает возможность активному развитию индустрии. В Стамбуле и в других городах строятся самые современные, высокотехнологичные клиники, которые легко выигрывают конкуренцию у европейских клиник, а также медицинских центров постсоветского пространства. Туризм как классический, так и медицинский - это "нефть" Турции. И на Босфоре знают как ее "качать".

Пять причин сделать пересадку волос в Стамбуле

Причина первая: отличный результат

Что самое главное для пациента? Во-первых, это получить желанный результат. Сервис, доктор, технологии - все теряет смысл, если необходимый результат не достигнут.

Перед тем, как делать процедуру, необходимо понимать какой результат даст пересадка волос. Если линия роста волос сильно поднялась вверх, то с помощью пересадки можно вернуть ее прежнюю форму.

Ниже фото восстановленной линии роста волос.

Если со временем, на лбу образовалась лысина, то процедура пересадки отлично справится и с этой проблемой. Даже если залысина на лбу массивная и полностью покрыла верхнюю часть головы..

Ниже фото восстановленных волос на лобной части головы.

В 30% случаев волосы выпадают на макушке, в зоне короны. Пересадка волос решает и эту проблему.

Ниже фото восстановленных волос на макушке.

Причина вторая: в Стамбуле высокопрофессиональные доктора по пересадке волос

Одним из лучших специалистов по пересадке волос является доктор Levent Acar. Трехкратный обладатель награды Whatclinic Service Award, международной награды за особые заслуги и лучшие медицинские результаты. С 2005 года успешно провел более 20 000 операций по пересадке волос.

Доктор Levent Acar является одним из главных спикеров на основных конгрессах по пересадке волос, где он делится опытом и инновациями с участниками мероприятий. Врач не только изобретает новые технологии пересадки волос, а и популяризирует самые эффективные из них. Является членом международной ассоциации восстановления волос ISHRS.

Фото: FUE Europe

Каждый пациент общается с главным доктором клиники лично. Доктор проводит осмотр, выполняет дизайн линии волос, расчет необходимого количества графтов для пересадки, подбирает технологию пересадки конкретно под пациента.

Для пациентов из России, Украины, Беларуси помощники доктора проводят бесплатные онлайн-консультации на русском языке. Перейдите по ссылке Пересадка волос в Турции, чтобы записаться на бесплатный онлайн-прием.

Причина третья: современные технологии

Фото: ISHRS

После процедуры пересадки волос в Стамбуле у пациента не остается никаких шрамов (так как делается по бесшовной технологии). Важно заметить, что процедура легко переносится, и уже через несколько дней можно вернуться к социальной жизни.

При бесшовной пересадке волос FUE (экстракция фолликулярных единиц) больше не удаляются целые участки кожи (как при лоскутном способе), который оставлял видимые шрамы. При FUE пересадке волос донорские волосяные фолликулы (графты), состоящие из 3-8 корней волос, аккуратно извлекаются с донорской области и пересаживаются на облысевшие участки головы. Таким образом, пересаженные волосы выглядят естественно и хорошо в конечном результате.

Более совершенной является Sapphire DHI пересадка волос (с использованием сапфировых лезвий и ручки-имплантера). Доктор извлекает донорские волосы FUE аппаратом, затем открывает каналы на коже головы сапфировым лезвием, после чего вставляет волосы с помощью ручки-имплантера.

Такой способ пересадки волос дает следующие преимущества:

1. Приживаемость волос увеличилась с 60 до 98%.

2. За счет плотной посадки густота увеличилась в 2-3 раза. Пересаженные волосы сложно отличить от натуральных.

3. Линия роста волос выглядит максимально естественно, полностью повторяя все детали, которые были до выпадения волос.

4. Процесс заживления сократился. Уже через несколько дней вы можете вернуться к социальной жизни.

5. Донорская зона остается визуально полной волос и выглядит так, как будто с нее не забирали волосы.

Причина четвертая: современные клиники

Пересадка волос в Стамбуле: лучшая клиника.

В Стамбуле находятся, пожалуй, самые лучшие клиники по пересадке волос в мире. По рейтингу, отзывам и сервису самой надежной клиникой по пересадке волос в Стамбуле считается Cosmedica. О клинике более 1000 положительных отзывов в Google, а также рейтинг 8.7 из 10 на международных медицинских порталах.

Фото: Cosmedica Clinic

Клиника ежегодно получает награды и считается одной из лучших клиник Турции. Для пациентов из стран постсоветского пространства создана и обучена русскоговорящая команда. От первой консультации, пребывания в Стамбуле и до 12-месячной послеоперационной поддержки пациент всегда будет общаться со специалистом на своем родном языке.

Операционные в клинике оборудованы по последним стандартам. Клиника укомплектована самым точным, высокоэффективным оборудованием. Все это позволяет персоналу учреждения качественно и комфортно выполнять услуги и предоставлять высокий уровень сервиса своим пациентам.

Фото: Cosmedica Clinic

Причина пятая: организация поездки "под ключ"

Клиника организовывает всю поездку и пребывание в Стамбуле "под ключ". Пациенту помогут выбрать и купить билеты на самолет. Сотрудники клиники встретят в аэропорту. Бесплатный трансфер отвезет в гостиницу. Проживание в гостинице и трансфер входит в стоимость пакетного предложения.

В стоимость пакетного предложения входит: трансфер, гостиница 5* на время пребывания с питанием, осмотр и бесплатная консультация доктора, трансплантация волос по выбранной технологии, все необходимые медикаменты, местная анестезия, препараты и средства для ухода за волосами. Также в стоимость входит 12-месячная поддержка сотрудника, который всегда на связи и сопровождает пациента до заранее оговоренного результата.

Всем пациентам дается гарантия на выполняемые услуги, которой можно воспользоваться в любой момент. Все вышеперечисленное заранее подготовлено и организовано командой клиники.

Пересадка волос в Стамбуле цены

Пересадка волос в клиниках Стамбула: цена.

Для мужчин и женщин за пересадку волос в Стамбуле цены стартуют от 160 тысяч рублей (2100 евро) за базовый пакет "все включено". Что получается минимум в 2 раза дешевле в сравнении с российскими клиниками.

Среди услуг клиники: пересадка волос мужчинам, пересадка волос женщинам, пересадка и коррекция бровей, пересадка бороды. Стоимость пересадки волос в Стамбуле, подробное описание тарифов и пакетных предложений вы можете найти, перейдя по ссылке выше.

Сколько стоит пересадка бороды в Турции, Стамбул?

Стоимость пересадки волос на бороду в одной из лучших клиник Турции Cosmedica составляет 230 тысяч рублей (2790 евро), что получается на 30-50% дешевле, нежели в российских клиниках. Многие мужчины как отдельно, так и дополнительно к процедуре пересадки волос часто делают пересадку волос на бороду. Данная процедура выполняется по тем же методикам, что и пересадка волос на голову.

Сколько стоит пересадка волос женщинам в Турции, Стамбул?

Цена на пересадку волос женщинам в Турции составляет от 160 тысяч рублей (2100 евро) за 4000 графтов в базовом пакете "все включено" (с гостиницей, питанием, трансфером, всеми необходимыми медикаментами). Подбор технологии пересадки проходит индивидуально под каждого пациента. Клиника Cosmedica имеет большой опыт и тысячи успешных результатов пересадки волос именно для женщин.

Сколько стоит пересадка бровей в Турции, в Стамбуле?

Цена на пересадку бровей в Турции является исключительно индивидуальной. Данная процедура является очень деликатной и достаточно сложной процедурой, которую можно доверять исключительно самым опытным докторам. В клинике Cosmedica процедуру проводит главный доктор клиники Levent Acar, который является одним из опытнейших пластических хирургов и которому можно доверить проведение такой процедуры.

Пересадка волос в Стамбуле отзывы

Что говорят пациенты о трансплантации волос в Стамбуле? Медицинские порталы и издания рекомендуют выбирать клиники с большим опытом и высоким рейтингом, тогда можно гарантированно получить услугу высокого качества без лишнего стресса.

На сайте клиники Cosmedica собрано множество отзывов с фото до и после пересадки. Вы можете с ними ознакомиться и вынести много полезного для себя.

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