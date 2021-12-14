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Рубрика: Власть

Песков назвал неприемлемым проект резолюции ООН по климату

Текст: Кира Латухина
Москва заблокирована резолюцию Совбеза ООН по климату, потому что она абсолютно неприемлема, нельзя ограничивать страны в праве на развитие. Об этом заявил, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Климатическая повестка чрезвычайно важна, это один из приоритетов нашей внешней политики", - напомнил Песков, отметив, что Россия активно участвовала в климатических международных мероприятиях прошлого месяца, а также добавил, что эта тема активно обсуждается и в правительстве, и на президентских мероприятиях.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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"Резолюция была полностью неприемлема. Причем не только Россия, а ряд стран нас поддержал", - заметил пресс-секретарь президента. "Климатическая повестка не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает в праве на развитие, причем чтобы эти ограничения поступали от тех стран, которые изрядно навредили климату, обеспечив себе высокие темпы развития и получив таким образом высокоиндустриальную экономику", - подчеркнул он.

"Здесь очень тонкий баланс и, будучи ответственным участником мирового сообщества, Россия все-таки будет эти нюансы самым тщательным образом отслеживать", - продолжил Песков. На просьбу прокомментировать заявления из Вашингтона о том, что Москва подвела весь мир, он ответил: "Мы не согласны с этим абсолютно. Москва - ответственный участник климатической повестки".

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