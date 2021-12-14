Песков заявил о надежде на успех переговоров по одобрению ВОЗ "Спутника V"

Россия пока не предоставила Всемирной организации здравоохранения всю необходимую информацию для сертификации вакцины от коронавируса "Спутник V", но надеется на положительный исход дела. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это важная тема. Там продолжается работа", - сказал Песков. "Действительно, какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как ее представлять", - пояснил он. "У нас разные стандарты", - напомнил пресс-секретарь президента. "Мы постепенно адаптируемся к этим требованиям. Они на всех распространяются. Мы надеемся на положительный результат этой работы", - подчеркнул он.

На вопрос о том, не вызывает ли недовольство у Кремля то, что так долго идет эта адаптация, Песков ответил: "Не вызывает".