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14.12.2021 07:00
Рубрика: В мире

Почти 30 летчиков уволены из ВВС США за отказ от вакцинации

Текст: Максим Макарычев
Фото: Jon Cherry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Jon Cherry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Jon Cherry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Руководство Военно-воздушных сил (ВВС) США уволило 27 летчиков за отказ сделать прививку против COVID-19. Они стали первыми американскими военнослужащими, которых уволили за нарушение предписания пройти вакцинацию.

Фото: GettyImages
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В ВВС установили крайний срок до 2 ноября, когда военнослужащие должны были привиться или представить веские основания для отказа от вакцины. Тысячи военных летчиков либо не явились на пункты вакцинации, либо обратились за освобождением от прививок по причинам медицинского или религиозного характера, сообщает Politico.

Представитель ВВС США Энн Стефанек заявила в понедельник, что это первые летчики, уволенные в административном порядке по причинам, связанным с вакциной. По ее словам, все они являются военнослужащими низшего звена. В ВВС не раскрывают по какой-именно формулировке были отправлены в отставку эти военнослужащие. Ни один из 27 уволенных летчиков не обращался за освобождением по медицинским, административным или религиозным причинам.

Как отмечают наблюдатели, пока только ВВС США из состава подразделений Пентагона решилось на столь радикальные меры в отношении военнослужащих, которые отказались от принудительной вакцинации. По последним данным, около тысячи американских военных летчиков отказались от вакцинации и более 4700 заявили, что не могут сделать прививки по религиозным мотивам.

В мире США Вакцинация от коронавируса

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