Поликлиники страны реорганизуют по единому стилю

Одна из ключевых задач модернизации первичного звена здравоохранения - создать безопасную и комфортную среду для пациентов и для работы врачей в поликлиниках и других учреждениях первичной медико-санитарной помощи. Для решения этой задачи Минздравом России был разработан единый стиль обустройства медорганизаций. Об этом сообщили сегодня в министерстве.

Совместно с ведущими медицинскими экспертами были разработаны методические рекомендации для руководителей поликлиник, амбулаторий, диспансеров и ФАПов по организации первичной медико-санитарной помощи. В рекомендациях прописаны особенности маршрутизации пациентов поликлиник, организации рабочих мест врачей и медсестер, использования бережливых технологий и механизмов брендирования.

Напомним, уже несколько лет в рамках проекта "Бережливая поликлиника" медучреждения модернизируют таким образом, чтобы пациенты не испытывали сложностей с записью к врачам-специалистам, не теряли время в очередях, а врачи, в свою очередь, получили максимально комфортные условия для работы и могли максимум времени приема уделять общению с пациентом, а не заполнению всевозможных справок, форм и прочих бумаг.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в России в январе 2021 года, за 11 месяцев в лечебные учреждения поставлено 21 445 единиц медицинского оборудования в 81 регионе, а также заключено контрактов на поставку еще 6 578 единиц медицинского оборудования до конца года. Капитально отремонтировано 691 медучреждение в 53 регионах, а ещё в 1051 учреждении в 73 регионах ремонт продолжается, сообщили в министерстве

Кроме того, 73 региона получили 4942 автомобиля для доставки маломобильных пациентов в медицинские учреждения. На настоящий момент заключены контракты на поставку еще 457 таких автомобилей.