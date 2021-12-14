Попова: 11 человек, инфицированных "омикроном", были привиты, болеют легко

Вакцинированы от COVID-19 были 11 человек из 16 приехавших в Россию из ЮАР, у которых был обнаружен штамм "омикрон". Об этом сообщила во вторник руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Общем собрании РАН. Семь человек также перенесли заболевание ранее. При этом один человек был и привит, и ранее болел, уточнила Попова.

"Вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм "омикрон", среди них в основном иммунные люди. Это люди, которые или вакцинированы - таких 11 человек, - или перенесли заболевание - их семь", - сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее глава минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что у всех пациентов, у которых обнаружен "омикрон", заболевание протекает в легкой форме. В минздраве не раз подчеркивали, что вакцинация не гарантирует полную защиту от заражения коронавирусом, но в абсолютном большинстве случаев защищает от тяжелого течения заболевания.