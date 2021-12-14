Когда в 2022 году Пасха? А когда в 2022 году начинается Масленица и Великий пост? В какие дни в 2022 году родительские субботы? Оказывается, это самые частые "календарные запросы" в поисковиках перед Новым годом.

Ответим сразу: Пасха в 2022 году отмечается 24 апреля, Масленица начинается 28 февраля, а заканчивается Прощеным воскресеньем 6 марта. Великий пост у православных с 7 марта по 23 апреля. Родительские субботы в 2022 году выпадают на 26 февраля, 19 и 26 марта, 2 апреля, 3 и 9 мая, 11 июня и 5 ноября.

"РГ" публикует Православный календарь на 2022 год с датами православных праздников и кратким объяснением их смысла, указывая дни памяти в честь святых и чудотворных икон, а также напоминает о датах родительских суббот.

28 ноября 2021 г. - 6 января 2022 г., четверг. Рождественский пост, установлен для подготовки к встрече Рождества Христова.

31 декабря 2021 г., пятница - 6 января 2022 г., четверг. Последняя неделя Рождественского поста. Самый строгий пост.

Январь

2 января, воскресенье. Церковь чтит память* праведного Иоанна Кронштадтского, чудотворца (1908). **

4 января, вторник. Великомученицы Анастасии Узорешительницы (ок. 304г).

6 января, четверг. Рождественский сочельник. Строгий пост.

7 января, пятница. Рождество Христово, праздник Боговоплощения, рождения Бога во плоти от Пресвятой Девы Марии.

Рождество Христово. Фото: Иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска

7 января, пятница - 17 января, понедельник. Святки (святые дни). Отменяется пост, запрещено бракосочетание. Святки посвящены радости Рождения Христа. Церковь выступает против гаданий и прочих "бесчинств суеверия".

14 января, пятница. Праздник Обрезания Господня и день в честь святителя Василия Великого (IV в.), составителя Божественной Литургии. Новый год по старому стилю.

15 января, суббота. Преподобного Серафима Саровского, чудотворца (1833 г.).

18 января, вторник. Крещенский сочельник. Строгий пост. Как и на Крещение, в сочельник происходит Великое освящение воды.

19 января, среда. Крещение Господне, или Богоявление. В честь Крещения Христа пророком Иоанном Предтечей. На Крещение освящается все водное естество, в храмах освящают воду.

Крещение Господне. Фото: Иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска

25 января, вторник. Раннехристианской мученицы Татьяны (начало III в.). Татьянин день.

27 января, четверг. Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (336 г.).

Февраль

6 февраля, воскресенье. Блаженной Ксении Петербургской (XIX в.), юродивой Христа ради. Собор новомучеников и исповедников Российских, поминают погибших за веру.

7 февраля, понедельник. Иконы "Утоли мои печали" (принесена в Москву в 1640г.).

13 февраля, воскресенье. Неделя о мытаре и фарисее. На церковнославянском "неделя" - это воскресный день, а семидневный цикл называют "седмица".

15 февраля, вторник. Сретенье Господне. Праздник в честь встречи ("сретения") Младенца Иисуса старцем Симеоном. На Сретение поминают воинов, погибших в Афганистане.

Сретенье Господне. Фото: иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска

16 февраля, среда. Равноапостольного Николая, архиепископа Японского (1912).

20 февраля, воскресенье. Неделя о блудном сыне.

25 февраля, пятница. Иверской иконы Божьей Матери.

26 февраля, суббота. Вселенская родительская мясопустная суббота. Поминают усопших за всю историю человечества.

27 февраля, воскресенье. Неделя мясопустная, о Страшном суде. Неделя мясопустная - это воскресенье, когда заканчивают употребление мяса, а на богослужении говорят про Страшный суд.

28 февраля, понедельник - 6 марта, воскресенье. Масленица, или Сырная седмица. Запрещено мясо, но можно яйца, молоко, масло и сыр (отсюда название), так готовятся к Великому посту.

Март

6 марта, воскресенье. Прощеное воскресенье. В последний день перед Великим постом просят прощения у тех, перед кем виноваты.

7 марта, понедельник - 23 апреля, суббота. Великий пост. Семинедельный пост готовит нас к Пасхе.

7 марта, понедельник. Чистый понедельник. Первый, самый строгий день Великого поста.

19, 26 марта, суббота. Родительские субботы, поминают усопших.

18 марта, пятница. Святителя Николая Сербского (1956г.)

20 марта, воскресенье. Иконы Божьей Матери "Споручница грешных".

27 марта, воскресенье. Крестопоклонная неделя. Половина Великого поста позади, в центр храма выносят Крест.

Апрель

2 апреля, суббота. Родительская суббота, поминают усопших.

3 апреля, воскресенье. Преподобного Серафима Вырицкого (1949г.).

7 апреля, четверг. Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник в честь благой вести, которую Архангел Гавриил принес Богородице: о том, что она станет Божией Матерью. Пост отменяется.

Благовещение Пресвятой Богородицы. Фото: Иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска

9 апреля, суббота. Похвала Пресвятой Богородице. (Суббота Акафиста).

13 апреля, среда. Святителя Иннокентия, митр. Московского (1879).

16 апреля, суббота. Лазарева суббота. Вспоминают воскрешение Христом праведного Лазаря.

17 апреля, воскресенье. Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. В честь въезда Иисуса в Иерусалим незадолго до Его Распятия. В храм приносят ветки вербы, которую освящают накануне и потом хранят в доме весь год, как символ благословения жилища.

18 апреля, понедельник - 23 апреля, суббота. Страстная неделя. "Страсть" на церковнославянском - это "страдание". Вспоминают последние дни земной жизни Христа, Его страдания, распятие, крестную смерть, погребение.

18 апреля, понедельник. Великий понедельник Страстной недели.

19 апреля, вторник. Великий вторник Страстной недели.

20 апреля, среда. Великая среда Страстной недели.

21 апреля, четверг. Великий четверг, Чистый четверг. Воспоминание Тайной Вечери.

22 апреля, пятница. Страстная пятница. Вспоминают осуждение на смерть Христа, Его крестные страдания и смерть. День самого строгого поста в году.

23 апреля, суббота. Великая суббота, день скорби, день, когда Иисус Христос Телом пребывал "во гробе". В храмах поют "Да молчит всякая плоть".

24 апреля, воскресенье. Праздник Воскресения Христова, Пасха, торжество победы жизни над смертью. Безгрешный, Иисус добровольно, из любви к нам, отдает Себя на крестную смерть и Своим страданием искупает человечество от власти смерти.

Воскресение Христово. Фото: Иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска

24 апреля, воскресенье - 30 апреля, суббота. Светлая неделя. Пост отменяется.

Май

1 мая, воскресенье. Антипасха (т.е. "вместо Пасхи"), или Фомино воскресенье. С Фомина воскресенья в Церкви начинают венчания (их не совершали с Великого поста).

2 мая, понедельник. Блаженной Матроны Московской.

3 мая, вторник. Радоница. Поминовение усопших. Всю Светлую седмицу не положено поминать усопших, не совершаются панихиды, не ходят на кладбище. Для этого установлен специальный день - Радоница.

6 мая, пятница. Великомученика Георгия Победоносца (303 г.), Юрьев день.

Георгий Победоносец. Фото: Иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска

8 мая, воскресенье. Неделя жен-мироносиц. Праздник православных женщин.

13 мая, пятница. Святителя Игнатия Брянчанинова (1867 г.).

18 мая, среда. Иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".

22 мая, воскресенье. День святителя Николая Чудотворца (ок. 335 г.). Никола летний.

24 мая, вторник. Равноапостольных Мефодия (885 г.) и Кирилла (869 г.), первоучителей и просветителей славянских.

Июнь

1 июня, среда. Благоверного князя Димитрия Донского (1389 г.) и преподобной Ефросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской (1407 г.).

2 июня, четверг. Вознесение Господне. На сороковой день после Пасхи Христос собрал Своих учеников, привел их на Елеонскую гору и вознесся на Небо.

Вознесение Господне. Фото: Иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска

3 июня, пятница. Владимирской иконы Божьей Матери.

9 июня, четверг. Праведного Иоанна Русского, исповедника (1730г.)

11 июня, суббота. Троицкая родительская суббота, поминовение усопших накануне Троицы, особо поминают неполучивших христианского погребения. Святителя Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа Симферопольского и Крымского, хирурга (1961 г.).

12 июня, воскресенье. День Святой Троицы, Пятидесятница. Посвящен Сошествию Святого Духа на апостолов на пятидесятый день после Воскресения Христова (отсюда название "пятидесятница"). День рождения Христианской Церкви. К празднику украшают зеленью дома, в храм приходят с цветами - знак вечной жизни.

13 июня, понедельник. День Святого Духа, или Духов день. Продолжение праздника Святой Троицы, посвященное третьей ипостаси Бога - Святому Духу. В неделю, начавшуюся Днем Святого Духа, отменяют посты.

Сошествие Святого Духа на апостолов. Фото: Иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска

14 июня, вторник. Праведного Иустина (Поповича) (1978г.).

19 июня, воскресенье. Икон Божьей Матери "Умягчение злых сердец" и "Нерушимая стена".

20 июня, понедельник - 11 июля, понедельник. Петров пост, в честь учеников Христа Петра и Павла. Начинается со второго понедельника после Троицы, заканчивается в праздник святых апостолов Петра и Павла.

22 июня, среда. Праведного Алексия (Мечева) Московского (1923г.) и преподобного Кирилла Белозерского (1427г.).

23 июня, четверг. Святителя Иоанна, митрополита Тобольского (1715г.).

26 июня, воскресенье. Всех святых в земле Российской просиявших.

Июль

2 июля, суббота. Святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, Чудотворца (1966г.).

6 июля, среда. Владимирской иконы Божьей Матери.

Владимирская икона Божьей Матери. Фото: Иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска

7 июля, четверг. Рождество Иоанна Предтечи. Пророк был предвестием Христа (отсюда имя - Предтеча), тем, кто узнал Христа и крестил Его (отсюда имя - Креститель).

9 июля, суббота. Тихвинской иконы Божьей Матери.

12 июля, вторник. Апостолов Петра и Павла. Преподобного Паисия Святогорца (1994г.).

17 июля, воскресенье. Преподобного Андрея Рублева, иконописца (XV в). Страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и страстотерпца праведного врача Евгения (1918 г.).

18 июля, понедельник. Преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1422 г.). Преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (1918 г.).

Преподобный Сергий Радонежский. Фото: Иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска

21 июля, четверг. Казанской иконы Божьей Матери (1579г.).

24 июля, воскресенье. Равноапостольной Ольги, великой княгини, в крещении Елены (969 г.).

28 июля, четверг. Равноапостольного великого князя Владимира, в крещении Василия (1015 г.).

Август

1 августа, понедельник. Преподобного Серафима Саровского, чудотворца (1833 г.).

2 августа, вторник. Пророка Илии (IX в. до Р.Х.), Ильин день. Воздушно-десантные войска России считают пророка Илию своим покровителем.

5 августа, пятница. Иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" (1888 г.).

Икона Богородицы "Всех скорбящих радость". Фото: Иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска

6 августа, суббота. Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, в крещении Романа и Давида (1015 г.).

9 августа, вторник. Великомученика целителя Пантелеймона (305г.). Преподобного Германа Аляскинского (1837 г.)

10 августа, среда. Смоленской иконы Божьей Матери.

14 августа, воскресенье. Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня, в народе - первый Спас, первый из праздников августа, посвященных Спасителю, освящают мед. Медовый Спас.

14 августа, воскресенье - 27 августа, суббота. Успенский пост, в честь Успения Богородицы. Строгий пост, запрещена даже рыба.

19 августа, пятница. Преображение Господне, в честь преображения Христа перед учениками, когда Христос впервые явил им Свою Божественную суть. В народе - Яблочный Спас, освящают яблоки и груши, которые до того не едят.

28 августа, воскресенье. Успение Пресвятой Богородицы. Успение (усыпание) Божьей Матери - это Ее переход из земной жизни в мир небесный.

Преображение Господне. Фото: Иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска

29 августа, понедельник. Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (944 г.), в народе - третий Спас, Ореховый.

31 августа, среда. Иконы Божьей Матери "Всецарица".

Сентябрь

1 сентября, четверг. Донской иконы Божьей Матери.

4 сентября, воскресенье. Иконы Божьей Матери, именуемой "Прибавление ума".

8 сентября, четверг. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

11 сентября, воскресенье. Усекновение главы Иоанна Предтечи. В честь пророка Иоанна Предтечи, не побоявшегося обличать сильных мира сего. Строгий пост как выражение скорби.

14 сентября, среда. Церковное новолетие. Новый год по церковному календарю начинается с 1 сентября (ст. ст.), что по новому стилю 14 сентября.

15 сентября, четверг. Преподобных Антония (1073г.) и Феодосия (1074 г.) Печерских, основателей Киево-Печерского монастыря, основоположников русского монашества.

21 сентября, среда. Рождество Пресвятой Богородицы.

27 сентября, вторник. Воздвижение Креста Господня. Вспоминают, как царица Елена, разрушив языческое капище, обнаружила три креста и узнала тот, на котором был распят Христос.

30 сентября, пятница. Мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи (ок. 137 г.).

Вера, Надежда, Любовь и матерь их Софья. Фото: Иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска

Октябрь

8 октября, суббота. Преставление (кончина) преподобного Сергия Радонежского, всея России чудотворца (1392 г).

9 октября, воскресенье. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II).

14 октября, пятница. Покров Пресвятой Богородицы.

15 октября, суббота. Праведного воина Феодора Ушакова (1817г.).

23 октября, воскресенье. Преподобного Амвросия Оптинского (1891 г.).

24 октября, понедельник. Собор всех святых, в Оптиной пустыни просиявших.

Ноябрь

4 ноября, пятница. Казанской иконы Божьей Матери, День народного единства.

5 ноября, суббота. Димитриевская родительская суббота, поминовение усопших.

18 ноября, пятница. Святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917-1918 годов.

21 ноября, понедельник. Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (т.е. ангелов). Михайлов день.

Архангел Михаил. Фото: иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска

22 ноября, вторник. Иконы Богородицы "Скоропослушница".

28 ноября, понедельник - 6 января, пятница, 2023 г. Рождественский пост. Готовит нас к Рождеству Христову.

Декабрь

2 декабря, пятница. Святителя Филарета (Дроздова), митрополита. Московского (1867 г.).

4 декабря, воскресенье. Введение во храм Пресвятой Богородицы.

6 декабря, вторник. Благоверного князя Александра Невского, в схиме Алексия (1263 г.).

7 декабря, среда. Великомученицы Екатерины (ок. 305-313гг.).

10 декабря, суббота. Иконы Божией Матери "Знамение".

11 декабря, воскресенье. Священномученика митрополита Серафима (Чичагова) (1937 г.).

13 декабря, вторник. Апостола Андрея Первозванного (ок. 62 г.).

16 декабря, пятница. Саввы Сторожевского (Звенигородского) (1406г.).

19 декабря, понедельник. Святителя Николая Чудотворца (около 335 г.). Никола зимний.

Николай Чудотворец. Фото: Иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска

22 декабря, четверг. Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы. Иконы "Нечаянная радость".

25 декабря, воскресенье. Святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца (ок. 348).

31 декабря 2022 г., суббота - 6 января 2023 г., пятница. Последняя неделя Рождественского поста. Самый строгий пост.

Примечания

* - в дальнейшем фраза "Церковь чтит память" в случае святого или фраза "день в честь" в случае с иконой опускаются и идет сразу имя вспоминаемого в этот день святого или иконы.

** - в скобках указывают дату кончины святого, т.к. это дата перехода в вечность, встречи с Богом.