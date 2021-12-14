Президент ЮАР заразился коронавирусом

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, у которого накануне был выявлен коронавирус, переносит заболевание в легкой форме. Такую информацию распространил местный новостной портал News 24, ссылаясь на администрацию президента.

Отмечается, что глава государства пребывает в хорошем настроении, но находится под наблюдением врачей министерства обороны. "Президент, полностью прошедший вакцинацию, сейчас находится на самоизоляции в Кейптауне", - цитирует ТАСС сообщение. Известно, что Рамафоса на неделю передал свои полномочия вице-президенту Дэвиду Мабузе.

Сам президент уже назвал свою болезнь "предостережением" для всех граждан страны, напоминающем о необходимости вакцинации. Не сообщается, каким именно штаммом заразился Рамафоса. Сейчас в ЮАР абсолютное большинство заболевших COVID-19 инфицированы "омикрон"-штаммом, который полностью вакцинированные люди переносят в легкой форме, без госпитализаций.