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14.12.2021 01:54
Рубрика: В мире

Президент ЮАР заразился коронавирусом

Фото: AFP/RODGER BOSCH Фото: AFP/RODGER BOSCH
Фото: AFP/RODGER BOSCH

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, у которого накануне был выявлен коронавирус, переносит заболевание в легкой форме. Такую информацию распространил местный новостной портал News 24, ссылаясь на администрацию президента.

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Отмечается, что глава государства пребывает в хорошем настроении, но находится под наблюдением врачей министерства обороны. "Президент, полностью прошедший вакцинацию, сейчас находится на самоизоляции в Кейптауне", - цитирует ТАСС сообщение. Известно, что Рамафоса на неделю передал свои полномочия вице-президенту Дэвиду Мабузе.

Сам президент уже назвал свою болезнь "предостережением" для всех граждан страны, напоминающем о необходимости вакцинации. Не сообщается, каким именно штаммом заразился Рамафоса. Сейчас в ЮАР абсолютное большинство заболевших COVID-19 инфицированы "омикрон"-штаммом, который полностью вакцинированные люди переносят в легкой форме, без госпитализаций.

В мире Африка ЮАР Пандемия коронавируса COVID-19

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