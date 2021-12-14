Президенты России и Франции провели телефонный разговор. Сперва Владимир Путин и Эммануэль Макрон обменялись мнениями о предпринимаемых усилиях по борьбе с распространением коронавируса, а затем перешли к международным темам.

Французского лидера интересовала ситуация на границах Беларуси со странами ЕС, и Путин предложил обсудить проблемы напрямую между представителями Евросоюза с Минском. "Обращено внимание на нарушения Польшей и государствами Прибалтики международных обязательств по защите прав беженцев и необходимость урегулирования миграционного кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права", - отметили в пресс-службе Кремля. Есть надежда, что проблема с мигрантами на границе в ближайшее время будет полностью снята с повестки.

Президенты поделились друг с другом оценками ситуации вокруг Украины. Путин привел конкретные примеры нарушения Киевом Минских соглашений, отметил, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения при попустительстве ряда западных стран, а также накачку Украины современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России.

Президент России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Он призвал с пониманием отнестись к озабоченностям Москвы и принять участие в их обсуждении.

Лидеры подробно рассмотрели вопросы нагорно-карабахского урегулирования. Путин рассказал об итогах сочинской трехсторонней встречи и о том, как в регионе реализуются меры по соблюдению режима прекращения огня, возвращению беженцев, восстановлению торгово-экономических и транспортных связей. Есть надежда, что намеченная на 15 декабря встреча руководителей структур Евросоюза с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном будет полезной. Поддержана целесообразность активизации работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция), сообщили в Кремле. Лидеры решили продолжить поддерживать плотные личные контакты.