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Рубрика: Власть

Профильный комитет ГД поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

Текст: Татьяна Замахина
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил к принятию в первом чтении законопроект о введении в РФ COVID-сертификатов для посещения общественных мест.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

Согласно поправкам, совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке. Кроме того, можно предъявить документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом, либо медицинский отвод от вакцинации.

Законопроект не затрагивает аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

В Госдуму поступило 145 отзывов на проект о QR-кодах в общественных местах, все они положительные, сообщил глава профильного комитета Василий Пискарев. При этом отзывы продолжают поступать.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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"Коллеги, то, что надо принимать в первом чтении, я даже в этом не сомневаюсь. И надо приступать тут же к работе над поправками к законопроекту", - обратился он к депутатам.

Ранее три комитета палаты парламента - по охране здоровья, по промышленности и торговле и по обороне уже поддержали документ.

В расширенном заседании принимали участие вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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