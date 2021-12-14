Путин поддержал идею о наказании для владельцев заводов-загрязнителей

Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Виктории Абрамченко об установлении ответственности для бизнесменов, не желающих делать свое производство более экологичным.

В ходе совещания у главы государства она пояснила, что сейчас за отсутствие планов модернизации предусмотрен штраф для предприятий до 500 тысяч рублей, компаниям проще заплатить его, чем переоборудовать производство. "Предлагаю предусмотреть в законодательстве ответственность для собственников компаний", - сказала она, добавив, что в ходе проекта "Чистый воздух" были определены 423 объекта-загрязнителя, а планы по модернизации в Росприроднадзор представили только 65% предприятий.

"Здесь возможны всякие меры, которые были бы достаточной мотивацией для бизнеса", - отметил президент. Он перечислил среди возможных вариантов ограничение выплаты дивидендов и оборотные штрафы.

"Надо подумать. Ясно, что это достаточно жесткие вещи, но если наши коллеги из промышленности будут о них знать, то тогда и не будет желания обходить принимаемые решения и платить ничего не значащие для них штрафы", - заявил Владимир Путин. Он добавил, что для решения вопросов, связанных с сохранением природы и здоровья граждан, "это может быть существенным подспорьем в решении тех задач, о которых мы говорим".

Президент попросил вице-премьера подготовить конкретные предложения на этот счет.