Путин предложил за год установить датчики выбросов в городах с грязным воздухом

Президент России Владимир Путин считает, что в городах, где остро стоит проблема качества воздуха, в течение года на предприятиях следует установить автоматические датчики для определения уровня загрязнения.

Во вторник, 14 декабря, глава государства провел совещание с членами кабмина, на котором заслушал доклад вице-премьера Виктории Абрамченко по теме. Она, в частности, сообщила, что с 1 сентября следующего года эксперимент по квотированию выбросов "будет расширен на все города, где остро стоит проблема качества воздуха". И отвечая на уточняющий вопрос, добавила, что замерять уровень загрязнения надо автоматически. "У основных предприятий в городах-участниках эксперимента для этого есть возможности - по основным источникам загрязнения установить такие датчики", - заявила Абрамченко.

Президент поинтересовался, как быстро можно установить необходимое оборудование. "Я считаю, что можно сделать за один год", - ответила вице-премьер.

"Давайте тогда так и определимся и заранее коллегами в соответствующих компаниях скажем, что правительство считает необходимым сделать", - предложил Владимир Путин.

По словам Абрамченко, отечественная промышленность выиграет от этой идеи, поскольку российские предприятия могут выпускать разные виды датчиков, в том числе способные одновременно распознавать несколько видов загрязнений.