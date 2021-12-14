Путин вошел в десятку самых почитаемых мужчин года

Президент России вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин 2021 года по версии Yougov. В этом году Владимир Путин поднялся на три позиции, сообщает РИА Новости.

В десятке также бывший президент США Барак Обама, основатель Microsoft Билл Гейтс, председатель КНР Си Цзиньпин, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, актер Джеки Чан, миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск, премьер-министр Индии Нарендра Моди и основатель Alibaba Джек Ма. Кстати, Дональд Трамп и президент США Джо Байден заняли 13-ю и 20-ю строчки.

Опрос проводился с весны, в нем приняли участие свыше 42 тысяч человек в 38 странах и территориях.