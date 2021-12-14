ЦОДД рекомендовал отказаться во вторник от поездок на автомобиле по Москве

В Москве сильный снегопад будет идти до утра. Из-за обилия осадков москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом.

Как сообщает Telegram-канал департамента транспорта, снег на дорогах будет сильно осложнять транспортное движение, и точно снизит скорость потока. Чтобы не создавать дополнительных проблем по уборке улиц, Центр организации дорожного движения посоветовал автомобилистам пересесть на общественный транспорт. Особенно актуально это сделать в утренние и вечерние часы пик.

Напомним, что, по данным комплекса городского хозяйства, за сутки 13 декабря выпало до 3 см снега. За ночь вторника выпадет еще 5 см.

Ранним утром 14 декабря коммунальные службы проведут очистку дорог и тротуаров от снега, а также обработают покрытия реагентом.