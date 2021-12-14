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Текст:   Сергей Жуков 
12:23 14.12.2021

Эксперты рассказали, упадут ли цены на жилье в Москве перед Новым годом

Традиционно в конце года застройщики, чтобы завлечь новых покупателей, дают скидки на новостройки и устраивают различные акции. Стоит ли ждать бонусов в этом декабре, учитывая, что цены на жилье продолжают расти?
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По подсчетам экспертов, квадратный метр в массовых новостройках, расположенных в старых границах столицы, сейчас в среднем стоит 262 тысячи рублей. В новой Москве цифра пока ниже - 195 тысяч рублей, но и она постепенно растет. Предпосылок для снижения цен в ближайшей перспективе руководитель центра маркетинга и продаж компании DeVision Марсель Габдульманов не видит. Разве что снизится скорость удорожания "квадрата". Да и стоимость строительных материалов продолжает расти, что влияет в конечном итоге на ценники. "Но Москва будет иметь нормальный спрос для того, чтобы рынок развивался, не будет пиковых и лютых ажиотажей, как это было со второго полугодия прошлого года. Рынок вернется на более реальные цифры", - полагает он.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Сэкономить однако покупатели могут. В конце уходящего года реально поймать предновогодние скидки. "Уже сейчас можно видеть рекламу со стороны крупных застройщиков с выгодными предложениями по отдельным комплексам, - рассказал "РГ" аналитик департамента жилой недвижимости Accent Capital Игорь Талалов. - Однако здесь нужно понимать, что двузначные проценты скидок имеют ограниченный характер и, как правило, применимы к наименее ликвидным лотам". Тем не менее, по его словам, есть реальный шанс сэкономить 7-15% от официального прайса застройщиков, а в некоторых случаях и больше.

Директор по продажам "НДВ-Супермаркет Недвижимости" Татьяна Подкидышева рассказала, что на первичном рынке жилья в отдельных случаях максимальные скидки доходят сейчас до 10%. "Скидки в 15% мы наблюдали уже давно. Насколько я помню, последний раз такой дисконт был распространен в 2016 году, когда рынок недвижимости и сфера экономики в целом выходили из кризиса, - объяснила она. - Традиционно ближе к Новому году количество специальных предложений в новостройках столицы увеличивается". При этом в прошлом году, добавила Татьяна Подкидышева, наблюдалась нестандартная ситуация: получить хотя бы минимальную скидку было крайне сложно. Дело в том, что на выгодных условиях действовала программа льготной ипотеки с господдержкой, и застройщикам не нужно было предоставлять дисконт - активность покупателей и так была весьма высокой.

По словам Татьяны, сейчас далеко не все застройщики могут дать хорошие скидки своим покупателям. Однако они могут предложить и другие выгодные условия. Например, ипотеку с низким или вообще нулевым первоначальным взносом. Или же рассрочку. Скажем, покупатель выплачивает сначала 20% от общей стоимости квартиры, а остальную сумму - после ввода дома в эксплуатацию. Еще вариант - застройщик может выкупить автомобиль, а вырученные средства принять в качестве первого взноса по ипотеке.

"По нашим наблюдениям, банки сейчас лояльнее относятся к покупателям жилья, так как понимают, что из-за роста ключевой ставки ЦБ и ставок по ипотеке спрос на первичную недвижимость может ослабнуть, - рассказала Подкидышева. - И если раньше потребители порой с трудом добивались одобрения на получение жилищного кредита, то сейчас в некоторых банках клиенты могут оформить рассрочку на покупку квартиры лишь по одному документу - по паспорту".

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