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14.12.2021 12:57

Глава Липецкой области дал старт новогодней акции

Глава Липецкой области Игорь Артамонов присоединился к благотворительной новогодней акции "Поймай елку - сотвори добро". Ее по традиции проводят липецкие благотворители.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

В приемной главы администрации Липецкой области установлена елочка, которая украшена открытками-пожеланиями детей. Игорь Артамонов уже взял четыре таких желания и до Нового года их исполнит. Присоединиться к акции он приглашает и своих коллег.

Фото: Администрация Липецкой области
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- Есть новогодние традиции, которые продолжаешь с особым чувством. Снова в моей приёмной - елка желаний. Вместо шаров на ней открытки с мечтами детей, которым приходится непросто. Всем, с кем встречаюсь в эти дни, предлагаю побыть добрым волшебником, взять открытку и исполнить детское желание. Традиционно поучаствовал сам и мои заместители присоединились. Новогодние желания собрали благотворители из объединения "Больше, чем добро". Первая партия открыток разлетелась за несколько часов, уже готовим вторую, - рассказал Игорь Артамонов.

Всех, кто хочет поддержать акцию, также приглашают в торговые центры Липецка - там до 19 декабря будут стоять такие волшебные елки. Полный список можно найти в аккаунтах центра социальной адаптации "Школа мастеров".

Глава региона примет участие и во всероссийской акции "Елка желаний" проекта "Мечтай со мной". Она направлена на то, чтобы в период предпраздничного волшебства как можно больше детей поверили в чудо. На "Елку желаний" поступают просьбы от детей, которые воспитываются в интернатах, приемных, многодетных и малообеспеченных семьях, а также от детей с ограниченными возможностями здоровья. В основном, дети просят игрушки, книги, товары для хобби и творчества, одежду, цифровую технику.

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