Как скажется на налогах пересмотр кадастровой стоимости недвижимости в Подмосковье

В следующем году жителей Подмосковья ждет кадастровая переоценка земли. Для кого-то эта новость окажется неожиданной - со времени предыдущей переоценки, проведенной в 2018-м, еще не прошло привычных пяти лет. Но министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова объясняет: сроки сдвинулись по требованию федерального законодательства, в этот раз оговорившего единое для всей страны время перерасчета - в 2022 году по земле, в 2023-м - по объектам капитального строительства. И в дальнейшем переоценка будет происходить уже каждые четыре года, а не три-пять, как было до этого.

Вверх и вниз

Давайте вспомним, что мы знаем о кадастровой оценке недвижимости. Это максимально приближенная к рыночной стоимость имущества, исходя из которой рассчитываются земельный и имущественный налоги. За последние годы методики кадастровой оценки стали настолько гибкими, что позволяют учитывать не документальное, а фактическое использование недвижимости. Было время, когда вся земля в одном муниципалитете имела завышенную кадастровую стоимость. Но возьмем, например, Домодедовский округ. В поселениях, соседствующих с одноименным аэропортом, иной раз сидящие за одном кухонным столом друг друга не слышат из-за шума самолетов. А в дальних поселениях не слышно самих самолетов. Разве могут участки в этих двух поселениях иметь одинаковую рыночную стоимость? Конечно, нет. А значит, и кадастровая должна быть разной.

А еще кадастровая переоценка не всегда означает, что итоговая сумма, а вместе с ней и наши с вами налоги по умолчанию вырастут. К примеру, в 2018-м было даже наоборот. После проведенных перерасчетов стоимость земли в отдельных муниципалитетах Подмосковья снизилась в среднем на 20 процентов. Тогда на земельном рынке царила стагнация, цены падали, особенно в дальних районах области, и оценщики не могли не отразить этого факта в итоговых документах. Под снижение кадастровой стоимости тогда попали порядка 1,6 миллиона владельцев земель для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного или дачного хозяйства. В 2020 году они получили налоговые уведомления с новыми, приятными глазу суммами.

10 процентов - и точка

Но с какими вводными область подходит к очередной переоценке? Во-первых, работы сотрудникам ГБУ "Центр кадастровой оценки" явно прибавится. За три последних года объектов недвижимости в Подмосковье стало на 900 тысяч больше. "В 2018 году оценка охватила 12,3 миллиона объектов, в том числе 3,9 миллиона земельных участков и 8,4 миллиона капитальных строений. Теперь нужно оценивать 13,2 миллиона объектов - 4,1 миллиона участков и 9,1 миллиона строений", - говорит Наталья Адигамова. Небрежностей и погрешностей в оценке в связи с возросшим объемом работы власти не ожидают - напомним, процесс пересмотра кадастра в этот раз растянут на два года.

Во-вторых, рынок недвижимости за время, прошедшее с предыдущей переоценки, заметно оживился. Коронавирусные ограничения подогрели интерес к загородной недвижимости, льготная ипотека обеспечила рост квартирных продаж. Высокий спрос, как водится, поднял и цены. По данным аналитического центра ЦИАН, за прошедший год средняя стоимость квадратного метра жилья в столичном регионе выросла на 25 процентов, и пересмотр кадастра не сможет не учесть таких ценовых колебаний. "Но хочу напомнить, что федеральное законодательство ограничивает рост налогов на недвижимость физических лиц 10 процентами в год", - отмечает Адигамова. То есть как бы ни прыгали цены, сумма в налоговом уведомлении после переоценки больше чем на 10 процентов не вырастет. И останется таковой до следующего пересмотра кадастра.

Налог на квартиру площадью 50 "квадратов" в среднем вырастет на 200 рублей

Что такое эти 10 процентов в денежном эквиваленте, министр имущественных отношений объясняет на конкретном примере: "Налог на квартиру площадью 50 квадратных метров в среднем может вырасти на 200 рублей, на земельные участки площадью 10 соток - на 400". Могут почувствовать увеличение налоговой нагрузки владельцы коммерческой недвижимости - просто в силу имеющихся площадей, но, как уверяют власти, будет сделано все, чтобы новые налоги не легли на предпринимателей непосильной ношей. В частности, могут быть рассмотрены дополнительные льготы для владельцев коммерческой недвижимости.

И Наталья Адигамова напоминает: квитанции с новыми налогами на земельные участки собственники получат только в 2024 году, а на капитальные строения - в 2025-м.

На ошибках научились

Но если вдруг сумма в налоговой квитанции после переоценки кадастра повергнет вас в шок, ее всегда можно оспорить. "В Московской области это делается легко, можно обратиться в Центр кадастровой оценки или в комиссию по рассмотрению споров об определении кадастровой стоимости недвижимости, работающую при областном минимуществе", - говорит заместитель министра имущественных отношений Юрий Лавряков. Причем комиссия во время пандемии освоила удаленный формат работы, так что для решения имущественных вопросов собственникам зачастую даже ездить никуда не нужно, достаточно обратиться с заявлением через портал госуслуг Московской области.

Кадастровый перерасчет производится методом сплошной оценки, специалисты ориентируются на уточненные сведения об объектах и рыночную стоимость недвижимости. Случается путаница в границах соседних участков, когда один накладывается на другой, особенно если соседи не актуализировали свои границы со времен СССР. Такие случаи обычно и оборачиваются ошибками в кадастровой стоимости. "Но их с каждым годом становится все меньше. В 2018-м мы получили более 200 тысяч обращений, связанных с ошибками, в 2021-м - около 20 тысяч", - утверждает Лавряков. А до заседания комиссии в этом году дошли 724 заявителя, оспаривавших кадастровую стоимость 8,1 тысячи объектов недвижимости. В основном обращались собственники участков для индивидуального жилищного строительства, сельхозземель и земель промышленного назначения. В областном минимуществе отмечают, что положительное решение было принято по 40 процентам заявлений.

Кстати

Где моя квитанция?

Некоторые жители Подмосковья в этом году вообще не получили налоговых уведомлений. Это стало поводом для вопросов, ведь среди тех, до кого квитанция не дошла, были не только освобожденные от налогов льготники. Начальник отдела имущественных и ресурсных налогов УФНС России по Московской области Елена Тарасова объяснила, как такое могло произойти: "Не получили уведомления те, у кого была переплата по налогам, а также граждане, у которых общая сумма начисленных налогов не превысила 100 рублей". Переплата могла появиться как раз в случае исправленных кадастровых ошибок, а сторублевый налог просто приплюсуется к сумме следующего года. Но уточнить причину и убедиться в отсутствии пени можно в личном кабинете налогоплательщика, через сервис "Обратиться в ФНС России" или при личном визите в налоговую инспекцию.