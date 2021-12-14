Какие проекты благоустройства реализуют в малых городах ЦФО

В Юхнове появится "Сияние на Угре" - предполагается создать здесь необходимую инфраструктуру для активного отдыха. Проект учитывает историю этого места и природные особенности ландшафтного парка "Городок" на берегу одноименной реки. В Кирове на въезде в город предлагается "создать комфортную, идентичную и безопасную среду, которая станет центром притяжения разных групп населения". А в Мосальске предусматривается благоустройство пяти территорий, создающих единый пешеходный и туристический маршрут.
Всероссийский конкурс - один из мощных инструментов поддержки малых городов с населением до 100 тысяч человек и исторических поселений. Он входит в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и проходит начиная с 2018 года. За это время среди 560 проектов-победителей в 78 регионах были распределены субсидии в суммарном размере 35 миллиардов рублей. Проекты, подаваемые на конкурс, оцениваются по пяти критериям. В частности, учитываются степень вовлечения граждан и разнообразие форм их участия, качество архитектурных и планировочных решений, востребованность территорий и синхронизация проекта с другими программами развития территорий. Также "необходимо обеспечить сохранение историко-градостроительной и природной среды". Еще один не менее важный критерий - экономическая эффективность: проект комплексного благоустройства должен быть просчитан с экономической и социальной точки зрения. С этого года учитывается еще один фактор: заявки оцениваются и с точки зрения их влияния на окружающую среду, использования экологически безопасных материалов.
- Конкурс дает существенный толчок развитию городов Калужской области, - считает региональный министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин. - Он важен для понимания задач, стоящих перед муниципалитетами, и путей их решения. Необходимо чтобы в городах реализовывались проекты, в которых заинтересованы жители и которые будут востребованными, интересными, наиболее подходящими самому городу
По словам министра, за четыре года реализации конкурсных проектов общий объем средств федерального бюджета, полученный калужскими победителями, составляет 475 миллионов рублей.
Тульская область ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По словам министра ЖКХ региона Олега Дючкова, в этом году здесь реализуются три проекта-победителя. "В Узловой работы полностью закончены, в Плавске и Липках - на завершающей стадии", - сообщил министр.
В 2021 году победителями всероссийского конкурса стали проекты еще четырех городов: Алексина, Кимовска, Щекина и Донского. Работы в них начнутся в следующем году. На их реализацию будет выделено 310 миллионов рублей из федерального бюджета и дополнительно более 130 миллионов - из бюджета области.
- Хочу поблагодарить всех жителей региона, проявивших свою активную позицию в решении вопросов городской среды, участии в обсуждении проектов и приемке работ. В 2022 году в 10 муниципалитетах пройдет рейтинговое голосование по отбору объектов для благоустройства в 2023 году, - отметил Олег Дючков.
Активность туляков при голосовании по поводу благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" была отмечена Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Напомним, голосование проходило с 26 апреля по 30 мая на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru. Жители тульского региона смогли принять участие в создании новых региональных пространств и выбрать их будущий облик. В голосовании от Тульской области участвовало 10 городов с численностью жителей свыше 20 тысяч человек.