Какие проекты благоустройства реализуют в малых городах ЦФО

Калужская область вошла в число 28 регионов страны, досрочно завершивших реализацию проектов - победителей IV Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах со сроком выполнения до конца 2022 года. В регионе 10 городов - победителей этого конкурса. На сегодняшний день, как сообщили в региональном Министерстве строительства и ЖКЗ, реализованы проекты в Тарусе, Мещовске, Сухиничах, Кондрове, Жукове, Сосенском, Боровске. Причем, по словам профильного министра, в Сосенском и Жукове выполнили работы с опережением плана на целый год - созданные здесь общественные пространства уже приобрели заслуженную популярность среди жителей. В 2022 году приступят к проектам-победителям в Кирове, Мосальске и Юхнове.

В Юхнове появится "Сияние на Угре" - предполагается создать здесь необходимую инфраструктуру для активного отдыха. Проект учитывает историю этого места и природные особенности ландшафтного парка "Городок" на берегу одноименной реки. В Кирове на въезде в город предлагается "создать комфортную, идентичную и безопасную среду, которая станет центром притяжения разных групп населения". А в Мосальске предусматривается благоустройство пяти территорий, создающих единый пешеходный и туристический маршрут.

Всероссийский конкурс - один из мощных инструментов поддержки малых городов с населением до 100 тысяч человек и исторических поселений. Он входит в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и проходит начиная с 2018 года. За это время среди 560 проектов-победителей в 78 регионах были распределены субсидии в суммарном размере 35 миллиардов рублей. Проекты, подаваемые на конкурс, оцениваются по пяти критериям. В частности, учитываются степень вовлечения граждан и разнообразие форм их участия, качество архитектурных и планировочных решений, востребованность территорий и синхронизация проекта с другими программами развития территорий. Также "необходимо обеспечить сохранение историко-градостроительной и природной среды". Еще один не менее важный критерий - экономическая эффективность: проект комплексного благоустройства должен быть просчитан с экономической и социальной точки зрения. С этого года учитывается еще один фактор: заявки оцениваются и с точки зрения их влияния на окружающую среду, использования экологически безопасных материалов.

Проект "Сияние на Угре" в Юхнове учитывает историю этого места и природные особенности ландшафтного парка "Городок"

- Конкурс дает существенный толчок развитию городов Калужской области, - считает региональный министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин. - Он важен для понимания задач, стоящих перед муниципалитетами, и путей их решения. Необходимо чтобы в городах реализовывались проекты, в которых заинтересованы жители и которые будут востребованными, интересными, наиболее подходящими самому городу

По словам министра, за четыре года реализации конкурсных проектов общий объем средств федерального бюджета, полученный калужскими победителями, составляет 475 миллионов рублей.

А как у соседей

Тульская область ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По словам министра ЖКХ региона Олега Дючкова, в этом году здесь реализуются три проекта-победителя. "В Узловой работы полностью закончены, в Плавске и Липках - на завершающей стадии", - сообщил министр.

В 2021 году победителями всероссийского конкурса стали проекты еще четырех городов: Алексина, Кимовска, Щекина и Донского. Работы в них начнутся в следующем году. На их реализацию будет выделено 310 миллионов рублей из федерального бюджета и дополнительно более 130 миллионов - из бюджета области.

- Хочу поблагодарить всех жителей региона, проявивших свою активную позицию в решении вопросов городской среды, участии в обсуждении проектов и приемке работ. В 2022 году в 10 муниципалитетах пройдет рейтинговое голосование по отбору объектов для благоустройства в 2023 году, - отметил Олег Дючков.

Активность туляков при голосовании по поводу благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" была отмечена Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Напомним, голосование проходило с 26 апреля по 30 мая на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru. Жители тульского региона смогли принять участие в создании новых региональных пространств и выбрать их будущий облик. В голосовании от Тульской области участвовало 10 городов с численностью жителей свыше 20 тысяч человек.