Московским предприятиям помогут повысить производительность труда

Москва присоединилась к национальному проекту "Производительность труда" - благодаря ему столичные компании смогут лучше отладить производственные процессы и увеличить скорость работы, причем в большинстве случаев для этого не понадобятся большие вложения в обновление оборудования, строительство или обучение персонала. Уже в следующем году помощь смогут получить более 100 столичных компаний.

Об этом на бизнес-конференции "Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы" рассказал глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов. По его словам, к 2024 году участниками нацпроекта станет 561 предприятие столицы, а всего критериям для присоединения к программе в городе соответствуют более пяти тысяч компаний с более чем миллионом работников в штате.

"Мы рассчитываем на большую конкуренцию для участия в этом проекте и готовы всеми силами привносить в работу бизнеса наш опыт и знания, - подчеркнул он. - Московские компании очень отзывчивы и быстры на подъем, поэтому все предпосылки для хорошей реализации проекта у нас есть".

Пуртов отметил, что условия ведения бизнеса в Москве гораздо жестче, чем в других городах, поскольку в городе высокая плотность населения и конкуренция. При этом производительность труда на столичных предприятиях выше, чем в среднем по стране, но тем не менее потенциал для ее повышения очень большой.

Как же этот потенциал будут реализовывать? Опыт уже есть, поскольку нацпроект реализуется с 2018 года, к нему присоединились 70 регионов страны. Главная его цель - обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях не ниже 5% в год. Причем речь идет о несырьевых отраслях экономики от транспорта и обрабатывающих производств до сельского хозяйства и торговли.

Один из методов повышения производительности труда довольно простой - на предприятие приезжает настоящий десант экспертов, которые детально изучают производственные процессы. Как работает конвейер, откуда подается сырье, почему возникают простои, сколько человек отвечают за тот или иной процесс? На каждом из этапов эксперты пытаются вместе с руководством предприятий решить, как отладить то или иное звено в производственной цепочке, чтобы сократить затраты и увеличить скорость и надежность работы. Экспертов отбирает федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Работа с предприятиями длится месяцы и затрагивает самые разные сферы, говорит гендиректор ФЦК Николай Соломон.

"В работе нацпроекта приняли участие уже более трех тысяч предприятий и могу сказать, что загрузка персонала и оборудования у них была на уровне 50%, - рассказал Соломон. - Тогда как предприятие считается эффективным, если эти показатели выше 75%, а лучше выше 80%. Получается, компания платит деньги человеку за то, что он лишь половину времени работает как сварщик, а вторую половину смены ходит за комплектующими или ждет их. Такие потери мы и пытаемся устранить вместе с руководством компаний".

Кстати

Узнать подробности о работе нацпроекта можно на сайте производительность.рф. Там же можно зарегистрироваться и стать участником проекта, а заодно понять, на какие виды поддержки могут рассчитывать те или иные предприятия.