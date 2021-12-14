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14.12.2021 10:43
Рубрика: Общество

Москвичи теперь могут заказать питание на молочной кухне онлайн

Текст: Любовь Проценко
Заказать питание на молочной кухне москвичи теперь могут в электронном виде. На mos.ru можно выбрать удобный график и место выдачи, а получить продукты в молочно-раздаточном пункте - просто по электронному направлению без лишней бумажной волокиты и необходимости ежемесячного посещения поликлиник. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Фото: mos.ru Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

"Теперь подать заявление и заказать питание на молочной кухне москвичи могут в электронном виде. Жителям не придется подавать бумажное заявление и каждый месяц ходить в поликлинику для получения заключений - теперь заказы на питание можно оформить онлайн на портале mos.ru, а для получения продуктов достаточно показать электронное направление. Оно не потеряется и будет всегда под рукой. Таким образом, онлайн-услуга сэкономит москвичам почти четыре миллиона ежегодных визитов в поликлиники. Кроме того, горожане могут самостоятельно выбрать удобный молочно-раздаточный пункт и график получения продуктов питания", - рассказала Анастасия Ракова.

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Для получения бесплатного льготного питания на молочной кухне москвичам, не являющимся получателями в настоящее время, необходимо подать заявление в электронном виде на портале mos.ru через новую услугу "Подача заявления на получение питания на молочной кухне" для присвоения им соответствующей льготной категории в ЕМИАС и однократно посетить участкового врача (если ранее его никогда не посещали).

Далее на mos.ru станет доступна услуга "Заказ питания на молочной кухне, выбор молочно-раздаточного пункта и графика получения продуктов". Благодаря сервису москвичи смогут оформить заказ, выбрать желаемый молочно-раздаточный пункт, управлять графиком получения продуктов питания, в том числе устанавливать периодичность получения - разовую или еженедельную. Кроме того, можно выбирать конкретные дни посещения пункта выдачи, а также просматривать информацию об объеме продукции, которую можно получить в выбранный день.

Для тех, кто ранее уже подтверждал свою льготную категорию (подавал бумажное заявление в медицинской организации) и посещал врача, сервис заказа питания будет доступен на портале mos.ru автоматически, посещать врача и подавать заявление повторно не нужно.

После оформления заказа в сервисе формируется электронное направление, которое необходимо предъявить на молочно-раздаточном пункте для получения продуктов питания. Его можно распечатать или показать на экране мобильного устройства. В пункте отсканируют направление и выдадут необходимые продукты питания, а также зафиксируют факт выдачи в информационной системе.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Бесплатное питание в молочно-раздаточных пунктах выдается беременным женщинам, детям до 3-х лет (также кормящим матерям детей до 6 месяцев), детям из многодетных семей, не достигшим 7-летнего возраста, детям до 15 лет, страдающим рядом хронических заболеваний, а также детям-инвалидам. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь прикрепление к городской поликлинике, действующий полис ОМС, выданный в Москве, и постоянную регистрацию в столице. Если питание выписывается на ребенка, то данные о нем необходимо заранее внести в личный кабинет на mos.ru.

Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения. Она разработана столичными Комплексом социального развития и Департаментом информационных технологий.

Всего на портале mos.ru жителям доступно более 380 услуг и сервисов. Семьи с детьми на mos.ru могут оформить различные пособия и компенсационные выплаты. Ознакомиться с блоком услуг для семей можно в разделах "Семья, дети" и "Социальная поддержка" каталога услуг mos.ru/uslugi. Также на портале пользователи могут прочитать подробную информацию о социальной поддержке -mos.ru/otvet-socialnaya-podderjka, которую город оказывает московским семьям. Здесь размещены инструкции о том, как получить выплаты при рождении ребенка, помощь для одиноких родителей, взять социальную ипотеку, использовать сертификат на материнский капитал и многое другое.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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