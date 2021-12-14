Музею-усадьбе Льва Толстого угрожает крупная стройка

Одна из немногих старинных усадеб в центре Москвы, мемориальный дом Льва Толстого, может оказаться под угрозой из-за масштабного строительства. На улице Россолимо вплотную к зданию литературного музея планируют построить общежитие МГМУ имени Сеченова. Жители Хамовников, москвоведы и представители учреждения культуры опасаются, что вибрация от стройки грозит бедой писательскому дому.

"Наш комплекс полностью деревянный, фактически все строилось без фундамента, - рассказал "РГ" гендиректор Государственного музея Л.Н.Толстого Сергей Архангелов. - Кроме того, высотные дома, которые здесь должны появиться, могут перекрыть солнечный свет старинному саду - важнейшей части усадьбы".

Москва, как и знаменитая Ясная Поляна, - один из главных адресов в наследии Льва Толстого. Здесь происходила значительная часть действия "Войны и мира", здесь создавались другие произведения классика. Например, "Крейцерова соната", "Воскресение" - все это родом из старого московского района Хамовники, где Лев Толстой в конце XIX века приобрел небольшую усадьбу с садом. Теперь это одно из немногих мест в России, где хранятся подлинные предметы быта писателя. Можно увидеть велосипед, на котором писатель начал кататься в 67-летнем возрасте. Парадную гостиную, куда приглашались выдающиеся музыканты того времени. Рабочий стол писателя и даже пюпитр, к которому он подходил и трудился стоя, - абсолютно все настоящее. Даже посуда та же. У Льва Толстого была личная супница, в которой подавали вегетарианские блюда, - и она сохранилась. "В нашей коллекции тысячи подлинных писем Льва Николаевича. На фонографе записан его голос", - продолжает Сергей Архангелов.

Лев Толстой, переехав в этот дом, писал, что живет в окружении фабрик. Сегодня усадьбу буквально осадила коммерческая высотная застройка, в которой не сразу и отыщешь дом классика. "Проблемы у музея начались, когда по соседству начали рыть строительный котлован под бизнес-центр, - отметил житель Хамовников, активист-градозащитник Алексей Дружинин. - По старинному зданию пошли трещины". Замгендиректора музея по научной работе Людмила Калюжная вспоминает, что была повреждена часть основного дома, где жила семья Толстого. "У нас упали одна старинная картина и многие другие экспонаты", - добавляет собеседник "РГ". Этот котлован минувшим летом рыли буквально в 16 метрах от усадебного забора на противоположной стороне улицы Льва Толстого. Как стало известно Сергею Архангелову, котлован рыли под новый бизнес-центр делового квартала "Красная роза". "Тогда с помощью специалистов Мосгорнаследия нам удалось добиться, чтобы работы приостановили, - говорит он. - Сейчас строительство не ведется, территория огорожена серым забором".

Не успело музейное руководство отойти от этих тревог, как в ноябре на портале "Активный гражданин" стартовало общественное обсуждение изменений в Правила землепользования и застройки по участку, вплотную примыкающему к саду во дворе литературного музея. Суть обсуждений в том, чтобы разрешить строительство студенческого общежития МГМУ имени Сеченова, одна из клиник которого исторически всегда находилась в этом районе. В ПЗЗ земли, примыкающие к музею, обозначены литерой "Ф" - участки "с фактическим видом использования".

Это зонирование предполагает сохранение уже существующих строений. А если на участке вообще ничего нет, то, значит, и строить ничего нельзя. Правда, можно изменить вид разрешенного использования. Городская комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки предлагает разрешить на улице Россолимо строительство студенческого общежития. Как именно оно будет выглядеть, неясно. Проект здания - это следующая часть работы.

Усадьбу уже буквально осадила коммерческая высотная застройка, в которой не сразу и отыщешь дом классика

Сначала, как мы уже упоминали, нужно сменить вид использования участка. Для этого одной из базовых процедур является публичное обсуждение. Через проект "Активный гражданин" местные жители могли прислать свои мнения по этому вопросу. "Мы направили обращение с просьбой остановить дальнейшее обсуждение проекта, - говорит Сергей Архангелов. - Ведь любое капитальное строительство вблизи нашего участка может серьезно повредить музейному комплексу". Для опасений есть основания. В год 100-летия музея, рассказывает Сергей Архангелов, были проведены работы по оценке состояния построек и сада.

Получившаяся проектно-сметная документация уже прошла одобрение, и вскоре музей сможет приступить к поиску подрядчика для реконструкции объектов старины. Реставрационные работы необходимы как минимум в связи с возрастом построек - усадьба возведена в 1805 году, пережила пожар Наполеона и Великую Отечественную войну: тогда Хамовники постоянно бомбили фашисты, и сотрудники музея дневали и ночевали в усадьбе, гася пожары от бомб. Новое испытание стройкой, какой бы по масштабам она ни была, деревянный ансамбль может не пережить. Вторая проблема - грунтовые воды, которые из-за строек вокруг подтапливают старый сад, который сам по себе является памятником культуры регионального значения и, соответственно, должен охраняться. В случае стройки, сетует Сергей Архангелов, он превратится просто в болото.

Сергей Архангелов опасается, что новых строек по соседству старинный ансамбль может не пережить. Фото: Сергей Бабкин

Публичное обсуждение проекта стройки вблизи музея уже завершено. Окончательное заключение комиссии с учетом предложений от градозащитников и других местных жителей на "Активном гражданине" обещают опубликовать до 23 декабря. Не дожидаясь официальной публикации, музей обратился за помощью к советнику президента, праправнуку писателя Владимиру Толстому. Такое же обращение планируется направить в Мосгорнаследие: музей намерен оспорить сам факт обсуждения любой гипотетической стройки в охранной зоне объекта культурного наследия. Отмечу, что на данный момент представители Москомархитектуры, Мосгорнаследия и МГМУ имени Сеченова не ответили на запросы "РГ" о перспективах стройки вблизи музея.

Комментарий

Павел Басинский, писатель, журналист, автор книг о Льве Толстом:

Усадьба в Хамовниках - это культурно-историческая жемчужина Старой Москвы и второе после Ясной Поляны по значению место, связанное с жизнью и творчеством Льва Толстого. Без хамовнической усадьбы также невозможно представить себе жизнь семьи Толстых с начала 80-х годов XIX века, как и без Ясной Поляны. Но до Ясной Поляны еще надо доехать, а усадьба в Хамовниках находится почти в центре Москвы, в десяти минутах пешей прогулки от метро "Парк культуры". И в то же время это маленький оазис тишины и той атмосферы, которую Льву Толстому с его привычкой к деревенской жизни удалось создать в фабричном районе столицы.

14 июля 1882 года Толстой покупает в Долго-Хамовническом переулке за 27 000 рублей дом N 15 коллежского секретаря А.А. Арнаутова для того, чтобы семья в осенне-зимний период могла проживать в Москве, где в частной гимназии Поливанова учились сыновья Толстых - Илья и Лев. Одной из главных причин выбора дома был большой по меркам города сад, о котором писал Толстому дядя его жены К.А. Иславин: "Роз больше, чем в садах Гафиза, клубники и крыжовника бездна. Яблонь дерев с десять, вишен будет штук 30, 2-3 сливы, много кустов малины и даже несколько барбариса. Вода - тут же, чуть ли не лучше мытищенской! А воздух, а тишина! И это посреди столичного столпотворения. Нельзя не купить".

Но Толстой не просто купил этот дом с садом. Он его к переезду всей семьи серьезно перестроил и полностью отремонтировал, проявив в этом и архитектурный, и дизайнерский талант. Так что этот дом - такое же "произведение" Толстого, как "Анна Каренина" и "Война и мир". Не сохранить его в целости и в том виде, как его создал Толстой, - это культурное преступление.

В России не так много домов и усадеб, связанных с жизнью великих личностей, которые не являются "новоделами", но сохранились в первозданном виде. Увы, и Михайловское, и Спасское-Лутовиново, и Шахматово - это "новоделы", их "оригиналы" сгорели во время войн и революций. Ясная Поляна и Хамовники выжили. Побывать в них - значит вдохнуть тот воздух, которым дышал Толстой, увидеть вещи и мебель, которыми он пользовался, почувствовать себя в подлинной обстановке, в которой жил он и его семья.

Не будем же давать лишнего повода говорить, что Россия - страна варваров.