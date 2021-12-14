На площадках "Путешествия в Рождество" открыты бесплатные катки

В Москву после вынужденного перерыва, вызванного пандемией, вернулся фестиваль "Путешествие в Рождество". Он продлится до конца новогодних праздников.

В городе 27 фестивальных площадок. Каждая из них - своего рода калейдоскоп новогодних традиций. Например, площадь Революции украшена в купеческом стиле: яркими многослойными бусами, искусственным мехом и вставками в виде камней-самоцветов. А Тверскую площадь разделили на две части. Одну украсили арт-объектами в виде масок и вееров, а другую - в стиле сказки "Щелкунчик".

Посетители фестиваля этой зимой могут бесплатно покататься на коньках. Всего открыто 18 катков. Лед подготовлен, к примеру, на Городецкой, Вешняковской и Профсоюзной улицах, а также Коптевском бульваре, площади Славы, в сквере у Гольяновского пруда. Правда, нужно заранее зарегистрироваться на сайте проекта "Московские сезоны" или через одноименное мобильное приложение. На месте, в закрытых помещениях, придется соблюдать антиковидные меры - держать дистанцию и носить маску. Последнее не относится к детям до семи лет.

Катки открыты в будни с 11.00 до 22.00, в выходные с 10.00 до 22.00. На лед можно прийти со своими коньками или взять их в прокат. Стоимость - 50 рублей за одну пару коньков плюс залог в размере двух тысяч рублей. А на Школьной улице есть площадка для игры в кёрлинг. Чтобы поиграть, нужно зарегистрироваться на официальном сайте Федерации кёрлинга России.