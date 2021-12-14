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14.12.2021 12:15

На рынке труда появились новые тренды

Текст: Елена Лимонова (HR-эксперт, управляющий партнер)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 283(8634)
Два минувших года, прошедших под знаком пандемии, определили тренды на рынке труда. Прежде всего, усилилось различие между интеллектуально емкими и рабочими специальностями.

В рабочих профессиях доминирует рынок соискателя: опытные сварщик, швея или плиточник могут найти работу буквально за пару дней. В силу невозможности закрыть подобные вакансии мигрантами эта тенденция в наступающем 2022 году сохранится.

Фото: Евгений Курсков/ ТАСС
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А вот на рынке белых воротничков ситуация неоднородная. Мы не первый месяц наблюдаем острую потребность в специалистах IT-отрасли. И если говорить о будущем годе, то радикально она не изменится. Активная цифровая перестройка, которая охватила все отрасли экономики, требует большого числа специалистов: разработчиков, проектировщиков, технических редакторов, архитекторов, веб-дизайнеров. Это, скорее всего, останется среднесрочным трендом.

В настоящее время отрасль активно пополняется выпускниками профильных вузов. Сначала они приходят на позицию junior, но за два-три года работы в компании вырастают до уровня middle, на котором уже можно зарабатывать 300-320 тысяч рублей в месяц. Так что если в 2022 году дефицит в данном направлении пока еще будет ощущаться, то через три - пять лет этот рынок придет в равновесие.

Сегодня большой спрос на инженеров. Дело в том, что в 1990-е годы профессия эта была девальвирована и рынок труда не получил новых специалистов. Сейчас это ощущается весьма сильно: остались старые советские специалисты и новое поколение. Вымыта возрастная середина, что болезненно сказывается на рынке труда.

Для бухгалтеров, аналитиков, финансистов, юристов наступают непростые времена

Потребность в логистике как управлении потоками товаров актуализировалась с развитием онлайн-торговли. Здесь в 2022 году явно будут востребованы складские работники, экспедиторы, курьеры.

А вот для бухгалтеров, аналитиков, финансистов, юристов наступают непростые времена. Их функционал активно замещается современными IT-решениями, которые будут продолжать развиваться. Это же касается специалистов, занятых в кол-центрах, и даже кассиров продовольственного ретейла.

Фото: iStock
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Сложная ситуация для соискателей и на рынке управленцев. В среднем на одну вакансию руководителя среднего звена - начальника отдела, департамента - поступает до 500 резюме в неделю.

Какие советы можно дать тем, кто хочет найти или сменить работу? Повышайте свою квалификацию, отдавая предпочтение коротким модульным программам, позволяющим повысить уровень компетенций в выбранной специальности. Примите как данность тот факт, что современному человеку приходится менять сферу деятельност: прежние консервативные подходы к рынку труда уже невозможны.

Какие направления деятельности при этом могут оказаться наиболее перспективными? В первую очередь те профессии, которые касаются качества жизни человека. Медицина, фармацевтика, здоровый образ жизни, здоровое питание, фитнес - это основной круг востребованных направлений. Следующий круг интересов - повышение качества жизни не отдельного человека, а социума. Это урбанистика, ландшафтный дизайн, обустройство жилья. Современный человек хочет жить дольше и качественнее. Все, что на стыке этих основных потребностей, будет развиваться, создавая новые рабочие места и формируя новые профессии.

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