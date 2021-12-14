Названы победители премии "Студент года"

В Москве объявили лауреатов Российской национальной премии "Студент года" для ребят, которые учатся в колледжах. Премия - совместный проект Российского Союза Молодежи (РСМ) и президентской платформы "Россия - страна возможностей" при поддержке Минпросвещения.

Победитель конкурса "Студент года" Алия Аглиуллина получит денежный приз и стажировку в Российском Союзе Молодежи. Фото: Пресс-служба премии "Студент года"

Конкурс проходил в онлайн-формате и стал одним из финальных мероприятий Года науки и технологий в России.

Главную награду - титул "Гран-при "Студент года" - завоевала Алия Аглиуллина из Республики Татарстан. Алия на "отлично" учится на 3 курсе казанского филиала Российского государственного университета правосудия по направлению "Право и судебное администрирование". Девушка - староста своей академической группы. А еще Алия - заместитель руководителя "Школы наставников" Студсовета академии. В 2021 году одержала победу в номинации "Лучший наставник" на ежегодном внутривузовском конкурсе.

- Всего в финале конкурса приняли участие 400 студентов техникумов и колледжей, - рассказал председатель РСМ, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий. - По итогам конкурсной борьбы у Томской области и Республики Татарстан наибольшее количество наград - четыре, по три - у Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Курской и Московской областей, по две награды завоевали студенты Ульяновской области и Республики Калмыкия. Особенно приятно отметить, что абсолютный победитель премии, Алия, наша коллега, общественница.

Победитель конкурса помимо денежного приза в 60 тысяч рублей сможет пройти стажировку в центральном аппарате Российского Союза Молодежи и станет на 2022 год советником председателя Союза на общественных началах.

Победитель конкурса помимо денежного приза в 60 тысяч рублей сможет пройти стажировку в центральном аппарате Российского Союза Молодежи

- Уже несколько лет мы вместе с Российским Союзом Молодежи организуем премию "Студент года". Это действительно важная награда, и, наверно, нет такого студента в стране, который не хотел бы называться студентом года, - отметил заместитель гендиректора президентской платформы "Россия - страна возможностей" Антон Сериков. - Большой конкурс был практически на все номинации. Из 68 регионов-участников попасть в призеры смогли лишь 17.