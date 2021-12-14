Новые детсады открываются в регионах благодаря нацпроектам

У детских садов сразу два нацпроекта, по которым их строительство обязательно и строго контролируется. В Алтайском крае, например, в селе Ая детский сад открыли в рамках нацпроекта "Демография". А садик "Мечта" центра "Детство" в Калуге появился благодаря программе "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда". И такая работа идет по всей стране.

На чем в данном случае делает акцент нацпроект "Демография"? На том, чтобы открывались новые детсады с ясельными группами. Цель - все дети любого возраста должны иметь возможность ходить в садик. А мамы раньше выйти на работу. Еще одна задача - обеспечить доступность дошкольного образования всем детям.

Старый садик в Аи вмещал всего 70 ребятишек. Новый - современный, оборудованный всем необходимым для развития и комфорта детей, - рассчитан на 140 мест. Сегодня это один из самых больших сельских детских садов в крае.

В камышинском детсаду № 1 в Волгоградской области открылся второй корпус. Теперь здесь есть музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога. Изучают дети и правила дорожного движения. В игровой форме, понятно. Как и в интерактивном кабинете. "Воспитатель, например, спрашивает детей: "Кошка - дикое или домашнее животное?" Ребята нажимают на кнопки. Правильно ответил - на экране смайлик улыбается. Если нет, плачет", - рассказала заведующая детсадом Эсмира Садыхова. Задают и более сложные вопросы - по возрасту.

В Калуге детсад в новом микрорайоне "Кошелев-проект" открылся уже в рамках федеральной программы "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда". На его строительство из госбюджета выделили более 275 миллионов рублей, сообщили в минстрое области.

Цифра: 170 тысяч новых мест в ясельных группах создано за время работы нацпроекта "Демография"

"Микрорайон "Кошелев-проект" активно развивается, число молодых семей в нем увеличивается с каждым днем. Так что "Мечта" действительно был мечтой многих жителей, - пояснил городской голова Дмитрий Денисов. - Сейчас он готов принять 350 детей. Всем им будет где играть, учиться, заняться спортом и погулять".

В Алтайском крае в селе Ая ребятишки пошли в новенький детсад. Он рассчитан на 140 мест. Это один из самых больших сельских детсадов в крае. Фото: пресс-служба минобрнауки Алтайского края

Программа "Стимул" как раз и создана для финансирования строительства социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах, в том числе - школ и детсадов.