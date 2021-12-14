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14.12.2021 07:50
Рубрика: Экономика

Почти 200 ледовых площадок будут работать зимой на северо-востоке Москвы

Текст: Ирина Огилько

Пока в Северо-Восточном административном округе работают только катки с искусственным покрытием. Таких в округе 37. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы. Из них 27 открыты во дворах и парках, еще 10 катков открыты круглый год.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Первым открыли каток с искусственным льдом напротив дома 2 на улице Бажова. Он расположен на территории будущего "Парка Яуза".

Открытый каток с искусственным льдом со всепогодным навесом работает в районе Лианозово по Вологодскому проезду, рядом с парком "Алтуфьево". На площадке есть вся необходимая инфраструктура: теплые раздевалки, пункт проката, вендинговые автоматы и трибуны для зрителей. Здесь играет музыка и работает светодинамическая подсветка.

В этом году в округе появилось два новых катка с искусственным льдом. Один на фестивальной площадке в сквере рядом со станцией метро "Отрадное". Эту территорию благоустроили в 2018 году.

Еще один - во дворе дома 1, корпус 4 на Лосевской улице в Ярославском районе.

Отметим, что все катки с искусственным ледовым покрытием оборудованы необходимой инфраструктурой. В них есть теплые раздевалки, пунктами проката, туалеты и медпункты. Как только позволят погодные условия, а точнее температура воздуха опустится ниже -5 градусов, заработает 161 каток с естественным льдом.

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