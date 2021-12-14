Правительство Москвы выделило 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19

Правительство Москвы дополнительно выделило 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19. Постановление на этот счет подписал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства города. Деньги адресованы Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования и будут направлены на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием или подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией.

Выделение дополнительных средств позволит обеспечить своевременное и качественное оказание помощи пациентам с COVID-19 при сохранении необходимых объемов планового и экстренного лечения по другим заболеваниям. Москва получила эти средства как межбюджетный трансферт из федерального бюджета, предоставленный в соответствии с распоряжением правительства РФ.