Предновогодние цены за аренду домов взлетели

В преддверии новогодних праздников в Туле резко вырос спрос на краткосрочную аренду домов и коттеджей. Уже сейчас найти дом для празднования Нового года очень сложно, а цены растут как на дрожжах. Корреспондент "РГ" попыталась арендовать загородный дом под Тулой на период с 31 декабря по 2 января.

Начало традиционно: изучение предложений на популярных сайтах объявлений. Сперва интересовались вариантами в пределах 20 километров от областного центра. Два дня обзвона результата не дали: все имеющиеся объявления уже не актуальны. Радиус поисков увеличили вдвое, но итог тот же.

- Все хорошие загородные дома были заняты уже к 15 ноября, - поделился наблюдениями горожанин Александр Панов. - Мы собрались отмечать Новый год в компании из 12 человек - пока ищем. Спрос большой, а рынок узкий. Арендодателей не так много. Рынок арендной загородной недвижимости растет, но намного медленнее, чем спрос. Хотя появились люди, которые специально уезжают в путешествия на новогодние праздники, а свои дома сдают.

Александр - опытный арендатор. Они с друзьями уже много лет снимают дом за городом для встречи Нового года. Но с таким ажиотажем, как в этот раз, он еще не сталкивался. Говорит, что дома на новогоднюю ночь начали бронировать чуть ли не в сентябре. По его совету от крупных федеральных сайтов объявлений перешли к региональным. Попытались поискать и через риелторские агентства, занимающиеся арендой. Результат шокировал: стоимость аренды домов, в которых могли бы переночевать 10-15 человек, начинается от 40 тысяч рублей в сутки. Две ночи обойдутся в 120-140 тысяч рублей.

В обычные дни цены аренды загородного дома под Тулой варьируются от пяти до семи тысяч рублей в сутки - в зависимости от его размера и предлагаемых опций: бани, сауны, зоны барбекю... К примеру, снять домик вместимостью 20 человек можно и за 10 тысяч рублей, а элитный дом со спа-процедурами, домашним кинотеатром, бассейном и прочими экстрарадостями могут сдавать и дороже.

- Пандемия оказала существенное влияние на рынок загородной недвижимости в период новогодних и рождественских праздников. Введение QR-кодов в местах массового пребывания граждан, в том числе и в развлекательных заведениях, повлекло за собой повышенный спрос на аренду загородной недвижимости. Как следствие - в данном сегменте наблюдается глобальное повышение цен. Количество предложений ограничено, что, в свою очередь, дополнительно повышает итоговую стоимость арендной ставки, - пояснил "РГ" риелтор Дмитрий Матвеев.

По результатам мониторинга под Новый год повышение стоимости аренды загородной недвижимости варьируется от 30 до 50 процентов. Вообще цены на Новый год поднимаются всегда. Так, в прошлом году в декабре за новогодние праздники арендаторы просили минимум двойной тариф. Но недостатка в предложениях не было. По словам Александра Панова, год назад они без проблем нашли дом площадью 250 квадратных метров с баней за 50 тысяч рублей на те же дни.

В обычные дни цены аренды загородного дома под Тулой варьируются от 5 до 7 тысяч рублей в сутки

В прошлом году рост цен на аренду загородного дома для встречи Нового года в Тульской области объяснялся запретом корпоративов. Тогда до 15 января были запрещены все развлекательные мероприятия. Это касалось ночных клубов, баров, бильярдных и боулингов. Любая встреча, на которую собрались более 20 человек, оказалась под запретом. В этом году таких строгостей нет: исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки и с учетом предложений главного санитарного врача Тульской области, кафе и ресторанам разрешили работать в ночное время и с полной загрузкой, но с обязательным условиям допуска посетителей по QR-кодам. Кроме того, в регионе разрешено проведение массовых деловых мероприятий с числом участников более 20 человек, не только вакцинированных против коронавируса, но и переболевших им, при предъявлении QR-кода.

По мнению экспертов, ажиотаж объясняется еще и тем, что туляки распробовали этот вариант. Прошлогодний запрет корпоративов, а также призыв к развлечениям на свежем воздухе дали толчок для поиска новшеств. У кого есть дачи и загородные дома, поехали туда, а люди, не обремененные собственной недвижимостью, обратились к арендодателям.

- Как правило, сдаваемый дом или коттедж - это гостиная и несколько спальных комнат, - рассказал Александр Панов. - Есть стол, телевизор, мангал. Бывает бильярд. Бани - редко. Как правило, хозяева просят 30 процентов предоплаты, а полный расчет производится в день заезда. Какие-то особые требования выдвигаются редко. Иногда просят не шуметь на улице, не ограничивая при этом громкость музыки в доме. Хотя к фейерверкам на Новый год претензий никогда не было. Курьезы бывают. У нас однажды было, когда случайно повредили дверь. Собственник потребовал возместить не только стоимость двери, но и приплюсовал к этому задаток. Чаще всего дома сдаются в частном секторе, но попадался и вариант в чистом поле.

В последнее время, по словам экспертов, сдача в аренду домов или коттеджей - это не так давно зародившийся в регионе, но уже оформившийся бизнес. Люди с деньгами традиционно покупали квартиры для сдачи в аренду. Сегодня же пошли дальше: строят или покупают частные дома для тех же целей. Так, в некоторых деревнях и поселках под Тулой уже появились целые секторы из нескольких домовладений, которыми хозяева сами не пользуются. Однако пока этот рынок развивается не столь стремительно, как спрос.

... В конце прошлой недели Александр позвонил с радостной вестью: появилось объявление о сдаче дома на Новой год на тульской окраине, иронично называемой в народе "долиной бедных". Цену запросили божескую: всего 60 тысяч рублей за две ночи. Конечно, он тут же оформил договор. Однако через день хозяин договор расторг - сказал, что сдал другим за 80 тысяч рублей. Впрочем, по словам Дмитрия Матвеева, чаще этот рынок открывается после 20 декабря. Так что снять дом для встречи Нового года компания Александра еще успеет.

А не махнуть ли в Суздаль?

Многие предлагаемые в качестве средств размещения туристов частные дома и коттеджи Суздаля и пригородных населенных пунктов на Новый год уже сданы. По словам начальника отдела по туризму, связям с общественностью и СМИ администрации Суздальского района Марины Пахомовой, активная аренда номеров в гостиницах и прочих средствах размещения начинается в Суздале уже в сентябре, а иногда и раньше. За неделю до Нового года найти свободные номера или арендное жилье уже практически невозможно. Так было в прошлом пандемийном году - так, очевидно, будет и в этом. Сейчас в Суздале дом площадью 200 квадратных метров с пятью спальнями предлагается за 11 тысяч рублей в будни и 15400 - в выходные. Дом с двумя спальнями и площадью 80 квадратных метров стоит 12-18 тысяч рублей в сутки в зависимости от количества отдыхающих: 12 тысяч заплатит компания до шести человек. Просторный дом с банкетным залом на 20 человек и семью спальнями в селе Красном, что в трех километрах от Суздаля, сдается за 33 тысячи рублей в будни и за 35 тысяч - в выходные. Все названные дома на Новый год уже сданы.

Есть варианты за пять тысяч рублей в сутки: дом 60 квадратных метров с двумя спальнями и возможностью заехать с кошкой или маленькой собакой. Правда, за питомца придется доплатить 500 рублей. Дом площадью 270 квадратных метров с тремя спальнями обойдется в 6500-9500 рублей в будни и в 9000-13500 - в выходные. Более дешевый вариант предусмотрен для компании до четырех человек.

520-метровый коттедж с шестью спальнями сдается за 18 тысяч в будни и за 36 тысяч - в выходные. На Новый год сюда приглашают сразу на три дня (других вариантов нет) - с 31 декабря по 3 января. Праздник обойдется арендаторам в 270 тысяч. Вообще, владельцы домов в Суздале на Новый год часто предпочитают сдавать жилье на несколько суток сразу. Например, в доме площадью 60 квадратных метров с сауной и камином четыре человека могут отдохнуть с 30 декабря по 2 января за 28 тысяч рублей в сутки (дом сдается минимум на три ночи). Со 2 по 5 января те же радости обойдутся уже в 22 тысячи рублей в сутки, с 5 по 8 января - в 20 тысяч, а с 8 по 10 января - в 16 тысяч.

В доме за семь тысяч рублей в сутки с тремя спальнями в селе Ивановском под Суздалем предложат, кроме стандартных удобств, тапочки, полотенце, фен и гигиенические принадлежности, а также бесплатный Wi-Fi.

В коттедже площадью 250 квадратных метров с тремя спальнями и стоимостью в будни 16250 рублей в сутки (за полные выходные - 32,5 тысячи) есть гостиная-студия с кухней, санузел с душевой кабиной, прихожая, баня, три спальни с двуспальной кроватью и санузлом с душевой кабиной в каждой. Дом оформлен профессиональным дизайнером, полностью меблирован, есть дорогая эксклюзивная мебель. Но вот за русскую баню на дровах придется доплатить пять тысяч рублей.