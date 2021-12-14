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14.12.2021 17:46
Рубрика: Власть

Собянин озвучил новый порядок действия QR-кодов

Текст: Сергей Бабкин

В Москве с 20 декабря меняется порядок действия QR-кодов, подтверждающих иммунный статус горожан.

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Как отметил у себя в персональном блоге мэр Сергей Собянин, срок действия кодов для переболевших коронавирусом будет автоматически продлен с 6 до 12 месяцев. А новые QR-коды будут сразу выдаваться на год.

Это актуально и для тех, у кого уже истек шестимесячный срок действия QR-кода. Срок автоматически продлится на 12 месяцев с зафиксированной даты выздоровления.

В то же время срок действия QR-кодов, выданных после отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с трех до двух дней. Это связано с распространением нового штамма "омикрон".

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