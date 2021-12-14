Собянин расширил проект имущественной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот

Правительство Москвы расширило пилотный проект по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста или детей-инвалидов. Именно этих детей сложнее всего устроить в семьи не только в Москве, но и целом по стране.

Напомним, с 2014 года, когда этот проект был запущен, приёмные семьи, взявшие на воспитание не менее пятерых детей-сирот, из которых три ребёнка старше 10 лет или инвалиды, получают по договору в безвозмездное пользование жилье, площадь которого достаточна для комфортного проживания большой семьи. А через десять лет, когда дети вырастут, приемным родителям предоставляют квартиру в их собственность или по социальному найму.

За эти семь лет участниками проекта стали 47 приемных семей. Они взяли на воспитание 286 детей. Сейчас в таких семьях растут 22 ребёнка-инвалида младше 10 лет, 71 ребёнок-инвалид постарше этого возраста и 88 детей без инвалидности. Всего - 181 ребёнок. Родители, которые хотят заняться такими детьми, по правилам должны не меньше трех лет состоять в браке и обязательно пройти психологическую диагностику, в ходе которой эксперты определят, готовы ли они взять на себя такую ответственность. А сейчас к этим условиям добавляется еще одно требование: женщины должны быть не старше 50 лет, а мужчины - 55 лет. Как объяснили в департаменте труда и социальной защиты населения, эти ограничения вводятся для того, чтобы у людей было время вырастить детей. Кроме того, увеличен срок передачи детей в семью - с 60 до 90 дней. Раньше все пятеро детей передавались в семью практически одновременно, а сейчас этот процесс разделен на два этапа. Сначала в течение не более 60 дней семья принимает первых двух детей. Затем - в срок до 90 дней еще троих. Эксперты считают, что такой плавный процесс даст приёмным родителям больше времени для установления эмоциональных связей с их подопечными, что в дальнейшем станет залогом успешного воспитания.

Второе новшество, которое вводится сейчас в проект, это возможность приемной семьи взять на воспитание трех кровных братьев и сестер, независимо от возраста и инвалидности. Чтобы и в новом доме эти дети остались семьей.