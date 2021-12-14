Собянин: Срок действия QR-кодов у москвичей, переболевших COVID-19, продлевается до года

Первый компонент вакцины получили уже более 5,8 млн москвичей. Полностью выполнено постановление Главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики. За это огромное спасибо руководителям и работникам этих организаций.

Сейчас, когда на федеральном уровне принято решение об изменении сроков действия цифровых электронных сертификатов с 20 декабря 2021 года, срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с 6 до 12 месяцев. Новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев.

В последний день срока действия шестимесячных QR-кодов гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды на следующие 6 месяцев.

Если срок действия шестимесячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления.

Собянин отмечает: срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с 3 до 2 календарных дней. Причина - ожидаемое распространение более заразного "омикрон"-штамма.

QR-коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, по словам мэра, как и ранее, будут действительны в течение одного года.

"Берегите себя. Соблюдайте меры предосторожности. Вакцинируйтесь и, когда настанет время, не забудьте пройти ревакцинацию", - обращается к москвичам мэр.