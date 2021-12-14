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Рубрика: Экономика

Стоимость проезда в транспорте повышается, но Face Pay остается прежним

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 284(8635)
Власти Москвы с 24 декабря этого года изменят тарифы на парковку, а со 2 января 2022-го - и на проезд в общественном транспорте.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, тарифы на парковку необходимо изменить, чтобы отрегулировать заполняемость парковок. Ранее к этому призывал руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский. По его мнению, даже самые высокие из действующих тарифов не помогают разгрузить парковки в центре. В дептрансе это предложение проанализировали и решили пойти дифференцированным путем. На улицах, где парковки заняты на 95-100 процентов, тариф решено увеличить.

Фото: Минобрнауки/ www.minobrnauki.gov.ru
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А в районах, где свободно больше половины мест, цены, наоборот, снизят. Повышение произойдет для улиц, которые в основном находятся в пределах ТТК. В частности, на 53 из них введут новый повышенный тариф: если раньше самая дорогая парковка стоила 380 рублей в час, то теперь будут места по 450 рублей. Такой режим, например, будет введен на Большой Никитской, Неглинной улицах, Рождественском бульваре, Театральной площади. В таких зонах нужно будет платить в любой день, включая воскресенье, максимальная ставка - с 8.00 до 21.00, а минимальная - 200 рублей в час - с 21.00 до 8.00. Благодаря повышению тарифов удастся освободить до 15 процентов мест, полагают в дептрансе. Вместе с тем в ряде районов были добавлены зоны, где могут парковаться только владельцы резидентных разрешений.

На 29 улицах, где парковки свободны, тарифы снизятся. Аналитики считают, что это простимулирует водителей уехать с дорогих, но дефицитных мест на более дешевые. Так, на Николоямской улице, в 4-м Монетчиковском, Ружейном, Подколокольном переулках, улице Александра Невского, Миусской площади и других улицах, где днем тариф 380 руб./час, начнет действовать более дешевый режим (50 руб. - первые 30 минут, далее 150 руб./час), а по воскресеньям можно будет парковаться бесплатно. Сохранится бесплатный период и с 31 декабря по 9 января.

Со 2 января по новым тарифам будет работать общественный транспорт. В профильном департаменте отмечают, что повышение цен необходимо, чтобы покрыть расходы на электроэнергию и комплектующие и закупку новой техники. Стоимость разовой поездки по "Единому" повысится с 60 до 61 рубля. Соответственно, абонемент на две поездки будет стоить не 120, а 122 рубля. По тарифу "Кошелек" на карте "Тройка" проезд на метро, МЦД и МЦК в центральной зоне подорожает на 4 рубля. Безлимитные "Тройки" на 30 и 90 дней тоже подорожают: в среднем стоимость одной поездки станет больше на 1 рубль.

Не изменится стоимость проезда по Face Pay (46 рублей), билета на 365 дней (19 500 рублей) и проездного на 3 месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт (1245 и 810 рублей) для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.

В районах, где свободно больше половины мест для парковки, цены снизят

Отметим, что владельцы персонализированной "Тройки" со 2 января смогут теперь бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты - этим будут пользоваться более 5 тысяч человек каждый день. Ранее бесплатные пересадки были доступны только на разных маршрутах. Также дептранс анонсировал появление в продаже новых билетов "ТАТ" на 90 и 365 дней.

Изменение тарифов позволит улучшить качество услуг. В 2022-2023 годах планируется закупить более 150 трамваев, 1300 электробусов, десятки поездов метро и МЦД.

transport.mos.ru
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