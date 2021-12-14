В Бахрушинском музее накануне Нового года "оживят" английское привидение

В Бахрушинском музее уже все готово к новогодний праздникам. В главном здании музея юных посетителей ждет иммерсивное праздничное шоу "Рождественский детектив" от режиссера Театра.DOC Ивана Корсуновского. Главным героем станет сам хозяин исторического особняка Алексей Бахрушин, который вознамерился накануне Рождества подарить свою бесценную коллекцию всей России.

Гости праздника станут непосредственными участниками одного из знаковых культурных событий начала XX века - передачи в дар России великим коллекционером, меценатом и благотворителем Алексеем Бахрушиным своей уникальной литературно-театральной коллекции. Максимальный эффект присутствия даст синергия атмосферы самого дома Бахрушина на стыке современных технологий 3D-меппинга и экспонатов музея.

Ребятам предстоит совершить необычное путешествие сквозь века из России в Лондон и обратно. По пути они встретят великого Шекспира, ее величество королеву Англии Викторию и даже своенравное английское привидение. В бахрушинском квесте дети "примерят" на себя роли реальных исторических персонажей, научатся общаться кодом Морзе и изготовят настоящий театральный реквизит.

Фото: пресс-служба Бахрушинского музея

"Для того, чтобы увлечь современных детей, а в нашем случае заинтересовать их жемчужинами культурного наследия, передать им культурные коды, необходимо говорить с юными посетителями на их языке, быть в формате их интересов и ожиданий", - рассказывает директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

Для режиссера Театра.DOC, постановщика популярных каналов для детей на YouTube Ивана Корсуновского работа над созданием этого новогоднего шоу стала поиском новой эстетики, синтезирующей разные виды искусств в одном проекте.

Фото: пресс-служба Бахрушинского музея

"В нашей постановке мы добиваемся баланса эстетики современного театрального искусства и документальной истории о самой личности Бахрушина. Именно это даст то самое погружение, которое и будет максимально интересно детям. Мне хочется, чтобы наши маленькие зрители вынесли главный смысл, который заключается в том, что дарить всегда приятно", - прокомментировал идею праздника режиссер.

Новогодние представления в Бахрушинском музее начнутся уже с 15 декабря. Первыми зрителями станут подопечные Региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы".