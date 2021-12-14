В ЦФО вырос спрос на временных сотрудников

Две трети компаний в РФ за последний год увеличили наем специалистов на проектную работу и планируют развивать эту практику в 2022-м. Чаще всего временную занятость предлагают администраторам, эйчарам и бухгалтерам. Об этом говорят результаты исследования, проведенного международной рекрутинговой группой Hays. В опросе участвовали более тысячи россиян - как самих временных сотрудников, так и нанимающих менеджеров.

Те, кому требуется временный персонал, пояснили, что берут людей "на проект" или на сезон, для помощи штатным работникам в период пиковой загрузки или оптимизации расходов на кадры. Эти мотивы обозначило около 60 процентов респондентов. Остальные принимают людей на время, так как не могут найти постоянных сотрудников либо имеют декретные вакансии. Есть и такие, кто ранее сократил штат и теперь столкнулся с нехваткой рабочих рук.

Чаще всего временных сотрудников нанимают для выполнения административных функций, управления персоналом, в отделы финансов и бухгалтерии и в продажи. Также "временщики" могут требоваться в отделах закупки и логистики, в IT-подразделениях, службах маркетинга и рекламы. Примерно в 30 процентах случаев такие кадры бывают оформлены в штат компании-провайдера, то есть речь идет об аутсорсинге.

- Это позволяет сократить затраты на персонал, оптимизировать процесс подбора, упростить документооборот. Еще в 2019 году рынок аутсорсинга показал рост на 14,7 процента, впоследствии тенденция усилилась. Интересно, что в 2020 году оборот рынка предоставления труда работников в соответствии с ФЗ-116 снизился на 10 процентов, тогда как аутсорсинг показал рост почти на 14, - отметил директор направления Hays Talent Solutions Олег Ткаченко.

Четверть временных сотрудников параллельно имеет постоянную работу. Около 70 процентов занято только на проектах, остальные - стажеры.

В основном временная занятость привлекает людей от 18 до 40 лет. Те, кто помоложе, предпочитают краткосрочные проекты. Как правило, они совмещают работу с учебой. Средне- и долгосрочные проекты привлекают и сотрудников постарше. Их подкупает удаленка, позволяющая работать из любой точки мира, более высокая оплата труда, возможность самим выбирать интересный проект и получать необходимый опыт. Специалистов от 40 до 50 лет обычно привлекают к временной работе в качестве экспертов.

Кстати

Что интересно, лишь два процента работодателей, участвовавших в опросе, не видят сложностей в работе с временными сотрудниками. Остальные отметили, что такие специалисты могут не разделять корпоративных ценностей, не без труда адаптируются. Около 17 процентов нанимателей полагают, что профессионалов под проекты нелегко найти, удержать и мотивировать на качественный труд. Также существует риск утечки корпоративной информации.