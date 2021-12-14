В Череповце открылась новая детская поликлиника

После ремонта детской поликлиники в костромском городе Шарья посетители стали сравнивать созданный здесь комфорт со столичным. А в Череповце открылась консультативная поликлиника. Теперь маленьких пациентов не надо везти в Вологду.

Специалисты оказывают помощь не только детям города металлургов, но и семи районов Вологодчины. Раньше в детской больнице работал всего один кабинет консультативной помощи. Врачи были ограничены во времени, которое могли уделить пациентам. К тому же один кабинет делили сразу несколько врачей. Конечно, это было неудобно и для медиков, и для родителей с детьми.

Теперь в городе есть своя консультационная поликлиника. В течение дня маленьких пациентов осмотрят нефролог, онколог, аллерголог, уролог и гастроэнтеролог. "Мы будем принимать детей с различной патологией. Это могут быть первичные пациенты. Определим, нуждаются ли они в более глубоком обследовании. Если нуждаются, то направляем в стационар больницы. Также будем принимать хронических пациентов, которые регулярно нас посещают", - отметила Светлана Шапина, врач-нефролог Вологодской областной детской больницы № 2.

Что касается комфорта отремонтированной поликлиники города Шуя, то родители особенно довольны тем, что регистратура стала "открытой". Сотрудник, записывающий на прием к врачу, теперь не спрятан, как раньше, за высокой стойкой, а общается с посетителями "глаза в глаза". Из-за ковида пришлось все же поставить на столе прозрачные экраны, но общение все равно стало максимально открытым и удобным. Для ребятишек обустроены детские уголки, где малыши могут порисовать или полистать книжки.

Для мам с грудничками оборудованы комнаты для кормления грудью. Там обязательно есть раковина, чтобы помыть руки, пеленальный столик, кулер с водой. В целом, подчеркивают и посетители, и медики, помещения стали очень красивыми, светлыми и теплыми, так что и настроение создается соответствующее.

Справка "РГ"

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" реализуется комплекс мероприятий для снижения младенческой и детской смертности.

В частности, идет обновление и модернизация детских поликлиник и больниц.

Кроме того, в период беременности, родов и в послеродовый период получили медпомощь, в том числе за счет родовых сертификатов, более 3,6 миллиона женщин.

Повышена квалификация более 26 тысяч специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.