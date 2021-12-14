В электричках разрешили возить лыжи бесплатно

В пригородных поездах Ленинградского направления можно бесплатно провозить лыжи и сноуборды любого размера. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

По данным ведомства, ранее размеры спортивного снаряжения не должны были превышать 180 см, чтобы его можно было провозить бесплатно. Поэтому за взрослые лыжи приходилось платить, как за багаж. Теперь это ограничение снято до завершения зимнего сезона.

Напомним, что подобная опция всегда действует в аэроэкспрессах.