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14.12.2021 11:58
Рубрика: Общество

В Костромской области учредят премию для молодых ученых

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 283(8634)
В Костромской области учредят премию для молодых ученых. Об этом заявил губернатор региона Сергей Ситников на встрече с учеными Костромского государственного университета.

В администрации региона рассказали, что в этом году на базе КГУ реализуется более 10 научных проектов, поддержанных Российским научным фондом, Фондом президентских грантов и Российским фондом фундаментальных исследований.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Молодые врачи и исследователи должны иметь доступ к новым научным данным

В вузе, в частности, занимаются так называемым клональным микроразмножением ягодных культур и деревьев. Мощности лаборатории уже позволяют ежегодно производить до 200 тысяч саженцев. Из Республики Татарстан поступают заказы на триплоидную осину. Она отличается быстрым ростом и устойчивостью к стволовой гнили. По мнению руководства области, выращивание деревьев из пробирок может заинтересовать и лесопромышленников региона.

Большой потенциал и у другой разработки - экологически чистого биоразлагаемого композиционного материала. В его основе - пластик из крахмала и волокна масличного льна. При его сгорании не происходит выбросов в атмосферу, материал можно использовать в медицине, производстве детских товаров, пищевой промышленности.

Большой потенциал у разработки экологически чистого биоразлагаемого композиционного материала

В лаборатории электролитно-плазменных технологий КГУ студенты и аспиранты разрабатывают методы обработки, которые позволяют значительно увеличить прочность металлов и сплавов.

- Для меня принципиально важно, чтобы наука имела конкретное практическое применение, чтобы материалы уже где-то использовались, а для этого нам надо найти реальные производства. Важно, чтобы технология была доведена до реальных рыночных образцов и мы вышли на индустриальный уровень, - заявил глава области.

Между тем

Как пояснили в администрации региона, решения о присуждении новой премии будет принимать комиссия, в состав которой включат работодателей. Размер поощрения - 100, 50 и 30 тысяч рублей. Документ и положение о премии планируется принять в феврале.

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