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14.12.2021 19:46

В Липецкой области сокращен срок назначения соцвыплат

Решение по представлению мер соцподдержки в Липецкой области будет приниматься в течение пяти рабочих дней. Задачу сократить сроки рассмотрения заявлений поставил глава региона Игорь Артамонов после приема граждан, проведенного им в начале декабря.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

- Мы постоянно улучшаем систему оказания услуг населению. В этой работе очень важна обратная связь от жителей, как было в этом случае. За короткий срок нам удалось усовершенствовать систему межведомственного взаимодействия, что позволило сократить перечень предоставляемых документов и срок рассмотрения заявления, - отметил глава Игорь Артамонов.

Фото: Администрация Липецкой области
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Он напомнил, что ежемесячно специалисты ведомства рассматривают более десяти тысяч заявлений данном режиме, и в 98 процентах случаев решение принимается именно в пять рабочих дней. При этом законом отводится от десяти до 35 рабочих дней - в зависимости от вида выплаты.

- Столь длительный срок ожидания вызывает недовольство получателей. Для его сокращения мы предприняли ряд шагов, в том числе были перераспределены внутренние ресурсы, - пояснила начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова.

Игорь Артамонов также отметил, что в регионе была проведена реструктуризация центров социальной защиты населения, в результате нагрузка на специалистов, занимающихся назначением выплат, стала более равномерной. Специалисты получили возможность работать с заявлениями жителей региона в целом, а не только своего района. Кроме этого, была проведена автоматизация части процессов, что позволило сотрудникам сэкономить время для других этапов работы.

Игорь Артамонов также пояснил, что большую роль в сокращении сроков рассмотрения играет совершенствование системы межведомственного взаимодействия. В связи с этим сокращены списки документов, которые необходимо предъявить заявителю. Например, сведения о регистрации брака, рождения, как правило, есть в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, и предоставлять подтверждающие их свидетельства нет необходимости.

Фото: Администрация Липецкой области
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Губернатор добавил, что решение о сокращении срока рассмотрения заявления при оперативном получении ответов на межведомственные запросы касается всех выплат по линии социальной защиты, кроме помощи на основании социального контракта. Игорь Артамонов сказал, что в последнем случае решение принимается в течение десяти рабочих дней. Кроме этого, если гражданину, подавшему заявление, необходимо будет донести оригиналы документов, он может сделать это в установленный законом десятидневный срок, решение в этом случае будет вынесено только после их получения.

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