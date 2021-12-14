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14.12.2021 12:37

В Липецкой области туристов ждут на фестивали

В Липецкой области обновят программу развития туризма, сделав акцент на развитии фестивального движения и инфраструктуры, интересной гостям региона. Во время рабочей поездки в Липецкую область полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев познакомился с туристическим потенциалом региона. Вместе с главой региона Игорем Артамоновым он посетил музей народных ремесел и промыслов Ельца.

Сотрудники музея рассказали о кожевенном, кузнечном, гончарном валяльном промыслах и Елецком кружеве. Игорю Щеголеву также продемонстрировали, как звучит елецкая рояльная гармонь - уникальный инструмент, тонкости создания которого здесь передаются из поколения в поколение. Планируется создание культурного центра, посвященного елецкой гармони.

Фото: Администрация Липецкой области
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На совещании, посвященном особенностям развития туризма в Липецкой области, прозвучало, что новый этап развития туристического потенциала региона начнется с туристско-рекреационной зоны "Елец". Отдельное внимание было уделено событийным фестивалям, которые проходят на территории района: "Антоновские яблоки", "Русская закваска", фестиваль имени Тихона Хренникова, "Играй гармонь, Елецкая!", "Русборг" собирают тысячи зрителей.

- Елец - это не только город Воинской славы, но и культурная столица Липецкой области, которая обладает огромным туристическим потенциалом. Благодаря уникальной атмосфере, архитектуре, музеям, храмам и событийным мероприятиям он стал центром притяжения туристов. Мы планируем развивать елецкий туристический кластер, - сказал Игорь Артамонов.

Полпред Президента РФ в ЦФО и глава региона также посетили музей Ивана Бунина и театр "Бенефис" в Ельце. Кроме того, в рамках рабочей поездки Игорь Щеголев побывал в мемориальном музее Астапово в Лев-Толстовском районе. Здесь, в комнате станционного смотрителя, провел свои последние дни Лев Толстой. Сегодня этот музей посещают тысячи туристов.

Игорь Артамонов отметил, что Липецкая область активно участвует в развитии внутреннего туризма. В регионе проводится более 100 мероприятий туристической направленности, участие в которых принимают около 1 миллиона человек. Достопримечательности региона стали победителями Национального конкурса "ТОП-1000 культурных и туристических брендов России": Галичья гора, Воргольские скалы, фестиваль "Русборг". Православных туристов в Липецкую область привлекает личность и наследие святителя Тихона Задонского.

Нынешний год отмечен как год больших успехов в развитии внутреннего туризма. Игорь Артамонов напомнил, что Липецкая область реализует проекты в туристической сфере на президентские гранты. Большой популярностью у гостей пользуется экотуризм, событийный, культурно-познавательный. Прорабатываются гастрономические турмаршруты, развивается глэмпинг. Так, Игорь Артамонов отметил, что в прошлом году предприниматели региона получили гранты Ростуризма на строительство глэмпингов в Добровском и Лебедянском районах, развитие экотуризма и горнолыжного отдыха.

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