В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте

Тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы изменятся со 2 января 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Стоимость разовой поездки по "Единому" повысится с 60 до 61 рубля. Соответственно, абонемент на две поездки будет стоить не 120, а 122 рубля.
По тарифу "Кошелек" на карте "Тройка" проезд на метро, МЦД и МЦК в центральной зоне подорожает на 4 рубля. Безлимитные "Тройки" на 30 и 90 дней тоже подорожают: в среднем стоимость одной поездки станет больше на 1 рубль.
Не изменится стоимость проезда по Face Pay (46 рублей), билета на 365 дней (19500 рублей) и проездного на 3 месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт (1245 и 810 рублей) для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.
Изменение тарифов связано с повышением расходов на электроэнергию и необходимостью покупать новые поезда и электробусы.