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Рубрика: Экономика

В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте

Текст: Сергей Бабкин
Тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы изменятся со 2 января 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Стоимость разовой поездки по "Единому" повысится с 60 до 61 рубля. Соответственно, абонемент на две поездки будет стоить не 120, а 122 рубля.

Фото: Минобрнауки/ www.minobrnauki.gov.ru
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По тарифу "Кошелек" на карте "Тройка" проезд на метро, МЦД и МЦК в центральной зоне подорожает на 4 рубля. Безлимитные "Тройки" на 30 и 90 дней тоже подорожают: в среднем стоимость одной поездки станет больше на 1 рубль.

Не изменится стоимость проезда по Face Pay (46 рублей), билета на 365 дней (19500 рублей) и проездного на 3 месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт (1245 и 810 рублей) для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.

Изменение тарифов связано с повышением расходов на электроэнергию и необходимостью покупать новые поезда и электробусы.

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