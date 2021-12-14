В Москве ребенок выпал из окна частного детсада

На юге Москвы ребенок выпал из окна частного детсада. Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, 5-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 3-м этаже дома на Донбасской улице. Выяснилось, что эту жилплощадь арендует индивидуальный предприниматель. Его основная деятельность - просмотр и уход за детьми. Судя по кадрам оперативной съемки, квартира была обустроена как детский сад.

В момент ЧП в помещении был один взрослый и шестеро детей. В какой-то момент один из воспитанников упал с третьего этажа. Он получил травмы, ему оказывают всю необходимую помощь.

На месте происшествия работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства инцидента.