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Рубрика: Происшествия

В Москве ребенок выпал из окна частного детсада

Текст: Сергей Бабкин

На юге Москвы ребенок выпал из окна частного детсада. Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, 5-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 3-м этаже дома на Донбасской улице. Выяснилось, что эту жилплощадь арендует индивидуальный предприниматель. Его основная деятельность - просмотр и уход за детьми. Судя по кадрам оперативной съемки, квартира была обустроена как детский сад.

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В момент ЧП в помещении был один взрослый и шестеро детей. В какой-то момент один из воспитанников упал с третьего этажа. Он получил травмы, ему оказывают всю необходимую помощь.

На месте происшествия работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства инцидента.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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