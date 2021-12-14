В Подмосковье срубили главную ель страны

В Щелковском округе Подмосковья спилили ель, которая станет главным новогодним украшением Соборной площади Московского Кремля. В этот раз в конкурсе на главную ель страны принимали участие 37 деревьев из разных подмосковных лесничеств, а победительницей стала красавица из деревни Новопареево.

Лучшей елке 90 лет, ее высота составляет порядка 28 метров, диаметр ствола 56 сантиметров, размах нижних веток - 10 метров в диаметре. Как рассказал журналистам замначальника главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Кочанов, требований к новогоднему дереву много, но одним из главных является возраст. "Мы всегда выбираем ель, возрастом 90-100 лет, к этому возрасту хвойные деревья обычно завершают свой жизненный путь, и мы рубим дерево, не нанося ощутимого вреда природе", - отметил Кочанов.

Кстати, елку на Соборной площади в новой российской истории наряжают уже 22-й год подряд, и 15 раз ее привозили из подмосковных лесничеств. Был период, когда у Кремля выставляли искусственную ель, а еще пару лет подряд дерево рубили на родине Деда Мороза в Великом Устюге. Но долгая обратная дорога не лучшим образом сказывалась на внешнем виде лесной красавицы. И в конце концов было принято решение искать главную новогоднюю ель страны в Подмосковье.

После того, как дерево срубили, оно обычно несколько часов отдыхает, а затем автопоездом отправляется в Москву.