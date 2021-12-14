В Подмосковье взяли под усиленную охрану лесные елки

В Подмосковье стартует традиционная операция "Елочка". С 15 декабря сотрудники областного комитета лесного хозяйства берут под усиленную охрану территории, облюбованные елочными браконьерами.

"Мобильные группы лесничих начнут массовые патрулирования, а сотрудники лесной охраны будут осуществлять дежурство на стационарных постах", - говорит председатель комлесхоза Елена Казимир. Она напоминает, что незаконная рубка елей карается штрафом, и советует гражданам выбирать законные способы добычи новогоднего дерева. Тем более что желающим своими руками срубить пушистую елку дают возможность сделать это совершенно легально.

Для самостоятельной рубки новогодних елей подготовлены специальные делянки в Дмитровском и Сергиево-Посадском лесных питомниках области. На них лесники вырастили деревья, которые можно рубить, не причиняя урона остальному лесу. Услуга не бесплатна, но зато можно приехать всей семьей, погулять по зимнему лесу, подышать морозным запахом хвои, выбрать елочку на свой вкус при дневном свете, а не под покровом темноты, прячась от патрулей. Да и цены, по словам Казимир, вполне демократичные. "Ель высотой 1-1,5 метра будет стоить 300-500 рублей. Двухметровую ель можно приобрести по цене от 800 рублей. А если вы любите миниатюрный формат или в доме нет места для целой елки, то деревце до метра можно купить всего за 200-250 рублей. Или же взять хвойный лапник за 30 рублей за ветку", - отмечает глава комлесхоза.

Для самостоятельной рубки новогодних елей открыты делянки в двух лесных питомниках в Дмитрове и Сергиевом Посаде

Кстати, на новогодних базарах и елочных ярмарках цены будут уже на порядок выше. К примеру, букет из трех елочных лап обойдется в 150 рублей, а самая маленькая елочка будет стоить 600 рублей. Дерево высотой 1-1,5 метра можно будет приобрести в среднем за 1 тысячу, а елка под потолок обойдется в 2 тысячи рублей и дороже. Лесники в курсе ярмарочных цен, но не ставят цели заработать на продаже деревьев на корню. Цели у них другие - минимизировать незаконные рубки и подарить жителям области незабываемое новогоднее приключение. Ну и заодно научить гостей правильно рубить деревья, а то многие горожане делают это прямо-таки варварским способом.

Дмитровский питомник расположен по адресу: город Дмитров, улица Сосновая, д. 1А, Сергиево-Посадский - в поселке Лесхоза на улице Базисный питомник, д. 10А. На сайте государственного автономного учреждения Московской области "Центрлесхоз" есть вся информация об этих площадках, а также телефоны контактных лиц, которые встречают гостей у входа и провожают к делянкам.

Кстати

Штрафы за незаконную вырубку елей в Московской области составляют от 4 тысяч рублей для физических до 500 тысяч - для юридических лиц. И если елочный браконьер по пути к идеальному новогоднему дереву поломал еще несколько, его заставят компенсировать весь нанесенный природе ущерб. В прошлом году во время операции "Елочка" сотрудниками комлесхоза и лесоохраны были пойманы 285 нарушителей лесного законодательства, общая сумма взысканных с них штрафов составила 12 миллионов рублей.