В Подмосковье за профессиональные заслуги можно получить бесплатную землю

Право на участки получают граждане РФ, имеющие особые профессиональные заслуги перед Московской областью и ранее не получавшие землю по каким-либо другим льготным основаниям. Например, по программе обеспечения землей многодетных семей. Или по закону о предоставлении участков врачам дефицитных специальностей - его область приняла минувшим летом, чтобы привлечь медицинских работников в дальние муниципалитеты.
"А новый закон предоставляет дополнительную меру поддержки не просто представителям какой-то отдельной профессии, а всем, кто внес весомый вклад в развитие Подмосковья", - рассказал "РГ" председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
Словом, вы можете трудиться в любой сфере - от науки до строительства, от ЖКХ до спорта. И даже постоянную регистрацию в Московской области иметь при этом необязательно. Обязательно ходатайство о выделении земли за особые трудовые заслуги и согласие областного правительства с их величиной. Ходатайствовать, по словам Шапкина, могут и областные министерства и ведомства, и муниципалитеты, и даже флагманские предприятия, имеющие весомое значение для экономики региона.
Чтобы исключить коррупционную составляющую, за рамки процесса выведены чиновники всех уровней - их трудовые заслуги под действие нового закона не подпадают. А вот бизнес вполне может прийти, увидеть и победить. Но "трудовая" земля вряд ли кого-то заинтересует с коммерческой точки зрения. Врачам в Подмосковье выдают по 10-15 соток под ИЖС и ведение личного подсобного хозяйства - и за трудовые заслуги будет аналогичный бонус. "И монетизировать эту меру поддержки, то есть получить вместо земли ее стоимость в рыночном эквиваленте, нельзя, закон такой возможности не дает", - утверждает Владимир Шапкин.
Здесь, кстати, имеется небольшой нюанс. Человек, о чьих трудовых заслугах говорят громко, уже, как правило, состоялся. И скорее всего, домик в деревне у него уже есть. Насколько необходим в таком случае второй участок - вопрос. Особенно если учесть, что земля будет предоставляться не там, где хотелось бы труженику, а там, где имеются участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. И уже сегодня с большой долей уверенности можно сказать, что жителей дальних муниципалитетов области награда отыщет недалеко от дома, а жителям пристоличных городов придется ездить на свои новые дачи куда-нибудь в Клин или Павловский Посад.
Впрочем, если кто-то из тружеников откажется от заслуженной награды, "РГ" обязательно об этом напишет. Земля в Московской области - это не то, от чего обычно отказываются.
Игорь Брынцалов, председатель Мособлдумы:
- Бесплатное получение земельного участка за профессиональные заслуги станет еще одной мерой поддержки для тех, кто внес значительный вклад в процветание нашего Подмосковья. Эта мера - дополнение к принятому ранее закону о предоставлении бесплатных участков медикам. Это нацелено в первую очередь на то, чтобы привлекать в наш регион настоящих профессионалов своего дела. Таким образом мы создаем в Московской области перспективную систему поощрения специалистов.
Сергей Пышнов, замначальника управления по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента внутренней политики Краснодарского края:
- Если этот закон, принятый в Подмосковье, не идет вразрез с Земельным кодексом, то это очень хорошая инициатива. По опыту работы в Краснодарском крае могу сказать, что самой большой проблемой в отношении выделения земли сейчас является предоставление участков многодетным семьям и детям-сиротам, а не кому-то другому. Поскольку это должно делаться по закону, то под нужды этих категорий людей требуется резервировать земли. Причем выделяемые территории в данном случае должны иметь инфраструктуру: хотя бы дорогу рядом и электросети, подключение к водопроводу и прочее. Найти такие участки, подходящие по всем требованиям, на Кубани бывает сложно. Но в Подмосковье другая плотность населения. Может, там с этим обстоят дела лучше. Тогда - очень хорошо. Участки найдутся не только для многодетных семей и детей-сирот, но и для людей, имеющих особые профессиональные заслуги. В противном случае землю будут раздавать где-то в отдаленных поселках, не имеющих никакой современной инфраструктуры. Но будет ли тогда ей кто-то всерьез заниматься - вопрос.
Анатолий Гагарин, руководитель экспертного клуба Свердловской области:
- На мой взгляд, это очень востребованная сейчас форма поощрения, какой бы сферы деятельности она ни касалась. Помимо того что в муниципалитете закрепляются ценные кадры, так еще и расширяются возможности для креативного развития самого специалиста. А в малом населенном пункте с появлением новых жителей могут возникнуть новые производства, развиваться малое предпринимательство, фермерство. Примеров тому, как креативные люди меняют жизнь территорий, - масса. В конечном итоге это неизбежно скажется на развитии села, района и так далее. Думаю, это начинание приживется не только в Подмосковье, но и в других регионах.
Владимир Ярыгин, заслуженный конструктор Российской Федерации, почетный гражданин Ижевска и Удмуртской Республики:
- Идея нравится, но в регионах с этим сложнее, поскольку денег в бюджетах вечно не хватает. Даже в лучшие времена, по крайне мере в оружейной сфере, где я работал, никому особо ничего не давали, даже за выдающиеся заслуги. Я квартиру-то получил в обычной панельной многоэтажке только в 1992 году. Там и живу сейчас. Земельный участок тоже выделили в порядке "общей" очереди по профсоюзной линии.
Я за поощрение талантливых людей в любой сфере. Но земельные участки надо давать молодым талантам, а не пожилым, потому что пожилым уже и на земле тяжело работать, да и стройка человеку в возрасте уже не под силу. А если уж давать опытным, то тогда сразу с домом.
Иван Новиков, депутат парламента Архангельской области:
- Все зависит от того, какие категории людей смогут получать участки, где они будут выделяться, на каком основании. У нас сейчас реализуется программа "Арктический гектар", программа предоставления земельных участков многодетным семьям, которая, кстати, везде себя по-разному показала. Одним словом, подобную законодательную инициативу можно было бы проработать и для людей, имеющих особые профессиональные заслуги, но только "с приземлением" на условия конкретного региона.
Подготовили: Оксана Ильина, Светлана Добрынина, Татьяна Сухановская, Юрий Гень.