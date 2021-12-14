В Подмосковье за профессиональные заслуги можно получить бесплатную землю

Депутаты Московской областной думы сразу в трех чтениях приняли закон о бесплатном обеспечении землей граждан, имеющих особые профессиональные заслуги перед регионом. Порядок определения этих заслуг правительство Подмосковья разработает дополнительно, но общий принцип, по которому передовикам труда будут раздавать землю, законом уже обозначен.

Право на участки получают граждане РФ, имеющие особые профессиональные заслуги перед Московской областью и ранее не получавшие землю по каким-либо другим льготным основаниям. Например, по программе обеспечения землей многодетных семей. Или по закону о предоставлении участков врачам дефицитных специальностей - его область приняла минувшим летом, чтобы привлечь медицинских работников в дальние муниципалитеты.

"А новый закон предоставляет дополнительную меру поддержки не просто представителям какой-то отдельной профессии, а всем, кто внес весомый вклад в развитие Подмосковья", - рассказал "РГ" председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Словом, вы можете трудиться в любой сфере - от науки до строительства, от ЖКХ до спорта. И даже постоянную регистрацию в Московской области иметь при этом необязательно. Обязательно ходатайство о выделении земли за особые трудовые заслуги и согласие областного правительства с их величиной. Ходатайствовать, по словам Шапкина, могут и областные министерства и ведомства, и муниципалитеты, и даже флагманские предприятия, имеющие весомое значение для экономики региона.

Чтобы исключить коррупционную составляющую, за рамки процесса выведены чиновники всех уровней - их трудовые заслуги под действие нового закона не подпадают. А вот бизнес вполне может прийти, увидеть и победить. Но "трудовая" земля вряд ли кого-то заинтересует с коммерческой точки зрения. Врачам в Подмосковье выдают по 10-15 соток под ИЖС и ведение личного подсобного хозяйства - и за трудовые заслуги будет аналогичный бонус. "И монетизировать эту меру поддержки, то есть получить вместо земли ее стоимость в рыночном эквиваленте, нельзя, закон такой возможности не дает", - утверждает Владимир Шапкин.

Претенденты на землю могут трудиться в любой сфере - от ЖКХ до спорта. И даже постоянную регистрацию в Подмосковье иметь необязательно

Здесь, кстати, имеется небольшой нюанс. Человек, о чьих трудовых заслугах говорят громко, уже, как правило, состоялся. И скорее всего, домик в деревне у него уже есть. Насколько необходим в таком случае второй участок - вопрос. Особенно если учесть, что земля будет предоставляться не там, где хотелось бы труженику, а там, где имеются участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. И уже сегодня с большой долей уверенности можно сказать, что жителей дальних муниципалитетов области награда отыщет недалеко от дома, а жителям пристоличных городов придется ездить на свои новые дачи куда-нибудь в Клин или Павловский Посад.

Впрочем, если кто-то из тружеников откажется от заслуженной награды, "РГ" обязательно об этом напишет. Земля в Московской области - это не то, от чего обычно отказываются.

Прямая речь

Игорь Брынцалов, председатель Мособлдумы:

- Бесплатное получение земельного участка за профессиональные заслуги станет еще одной мерой поддержки для тех, кто внес значительный вклад в процветание нашего Подмосковья. Эта мера - дополнение к принятому ранее закону о предоставлении бесплатных участков медикам. Это нацелено в первую очередь на то, чтобы привлекать в наш регион настоящих профессионалов своего дела. Таким образом мы создаем в Московской области перспективную систему поощрения специалистов.

Мнения

Сергей Пышнов, замначальника управления по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента внутренней политики Краснодарского края:

- Если этот закон, принятый в Подмосковье, не идет вразрез с Земельным кодексом, то это очень хорошая инициатива. По опыту работы в Краснодарском крае могу сказать, что самой большой проблемой в отношении выделения земли сейчас является предоставление участков многодетным семьям и детям-сиротам, а не кому-то другому. Поскольку это должно делаться по закону, то под нужды этих категорий людей требуется резервировать земли. Причем выделяемые территории в данном случае должны иметь инфраструктуру: хотя бы дорогу рядом и электросети, подключение к водопроводу и прочее. Найти такие участки, подходящие по всем требованиям, на Кубани бывает сложно. Но в Подмосковье другая плотность населения. Может, там с этим обстоят дела лучше. Тогда - очень хорошо. Участки найдутся не только для многодетных семей и детей-сирот, но и для людей, имеющих особые профессиональные заслуги. В противном случае землю будут раздавать где-то в отдаленных поселках, не имеющих никакой современной инфраструктуры. Но будет ли тогда ей кто-то всерьез заниматься - вопрос.

Анатолий Гагарин, руководитель экспертного клуба Свердловской области:

- На мой взгляд, это очень востребованная сейчас форма поощрения, какой бы сферы деятельности она ни касалась. Помимо того что в муниципалитете закрепляются ценные кадры, так еще и расширяются возможности для креативного развития самого специалиста. А в малом населенном пункте с появлением новых жителей могут возникнуть новые производства, развиваться малое предпринимательство, фермерство. Примеров тому, как креативные люди меняют жизнь территорий, - масса. В конечном итоге это неизбежно скажется на развитии села, района и так далее. Думаю, это начинание приживется не только в Подмосковье, но и в других регионах.

Владимир Ярыгин, заслуженный конструктор Российской Федерации, почетный гражданин Ижевска и Удмуртской Республики:

- Идея нравится, но в регионах с этим сложнее, поскольку денег в бюджетах вечно не хватает. Даже в лучшие времена, по крайне мере в оружейной сфере, где я работал, никому особо ничего не давали, даже за выдающиеся заслуги. Я квартиру-то получил в обычной панельной многоэтажке только в 1992 году. Там и живу сейчас. Земельный участок тоже выделили в порядке "общей" очереди по профсоюзной линии.

Я за поощрение талантливых людей в любой сфере. Но земельные участки надо давать молодым талантам, а не пожилым, потому что пожилым уже и на земле тяжело работать, да и стройка человеку в возрасте уже не под силу. А если уж давать опытным, то тогда сразу с домом.

Иван Новиков, депутат парламента Архангельской области:

- Все зависит от того, какие категории людей смогут получать участки, где они будут выделяться, на каком основании. У нас сейчас реализуется программа "Арктический гектар", программа предоставления земельных участков многодетным семьям, которая, кстати, везде себя по-разному показала. Одним словом, подобную законодательную инициативу можно было бы проработать и для людей, имеющих особые профессиональные заслуги, но только "с приземлением" на условия конкретного региона.

Подготовили: Оксана Ильина, Светлана Добрынина, Татьяна Сухановская, Юрий Гень.