В Рязани запатентовали способ останавливать кровотечение из носа

Доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Рязанского государственного медуниверситета (РязГМУ) Дмитрий Пшенников получил патент на тампон для быстрой остановки носовых кровотечений.
Изготовленный ученым внутриносовой тампон состоит из перчаточной резины и поролона, пропитанного водным раствором соли полиакриловой кислоты с наночастицами серебра.
- Изобретение используется при реабилитации пациентов после хирургических операций в полости носа, для остановки спонтанных носовых кровотечений. Также тампон может стать эффективным подспорьем для людей, страдающих ото этой проблемы, - рассказали в РязГМУ.
Использование пропитки обеспечивает адекватный послеоперационный гемостаз, что напрямую влияет на время нетрудоспособности пациентов. Использовавшиеся прежде механические тампоны имеют ряд недостатков и могут потребовать повторной или более длительной закупорки носа.