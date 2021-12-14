Владимирские власти отменили введение QR-кодов

Врио главы Владимирской области Александр Авдеев отменил намеченное на 15 декабря введение в регионе QR-кодов.

- Решение принималось по совокупности многих факторов, в том числе на основании запросов и состояния бизнеса, который в большинстве своем ответственно относится к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Информацию губернатору предоставили различные общественные объединения предпринимателей, - приводит РИА Новости слова врио первого заместителя главы региона Александра Ремиги.

Он отметил, что вопрос введения QR-кодов активно обсуждается на федеральном уровне и предложил дождаться резюмирующей части.