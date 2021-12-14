Власти Москвы расширили зону парковок для резидентов

Количество мест для парковки местных жителей в Москве за год увеличилось в 3,5 раза. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта.

Новые места для владельцев резидентных разрешений появились в Плетешковском, Петроверигском и Лефортовском переулках.

"Мы выделяем часть мест, на которых оставлять машину могут только жители района и многодетные семьи с оформленным разрешением, - отметил заммэра Максим Ликсутов. - Планируем, что до конца года их количество достигнет 1500".

По резидентным разрешениям можно бесплатно парковаться на платных местах с 20 до 8.00, а при покупке годового абонемента за 3 тысячи рублей - круглосуточно.