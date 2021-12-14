Воробьев поручил позаботиться о пострадавших во время взрыва в Серпухове

Позаботиться о детях, пострадавших при взрыве в православной гимназии подмосковного Серпухова, поручил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Знаю, что семеро ребят остаются в больницах Подольска и Люберец. Прошу уделить максимальное внимание состоянию их здоровья", - сказал губернатор на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Напомним, при взрыве, устроенном бывшим выпускником той же гимназии, пострадали десяь детей и подростков в возрасте от 11 до 17 лет. Одному из них медики оказали помощь на месте, остальные были госпитализированы. У большинства находящихся в медицинских учреждениях состояние средней тяжести, их жизням ничего не угрожает.